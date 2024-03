Uma mulher de aproximadamente 30 anos morreu ao cair de uma cachoeira no Morro Capivari Mirim, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), neste domingo (24). A vítima estava com um grupo de amigos, já perto de finalizar a trilha, quando escorregou e caiu. Veja vídeo abaixo.

LEIA MAIS – Praça de Curitiba é esquecida pela prefeitura e moradores ficam ‘na bronca’

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 12h21. O grupo que ligou para o socorro relatou que depois que a mulher sofreu a queda, o marido da vítima foi até ela, mas não sabia informar o estado de saúde da mesma.

Helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também foi acionado. Vídeo: Divulgação/BPMOA

Ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros verificou que a mulher havia sofrido um traumatismo craniano e que estava com diversos outros ferimentos. A equipe aplicou adrenalina e fez a entubação da vítima, mas ela não respondeu.

LEIA TAMBÉM – Vítimas fatais do acidente em Supermercado do Litoral são identificadas

Médicos também realizaram massagem cardíaca por mais de 30 minutos, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Além do Corpo de Bombeiros, um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também foi acionado para socorrer a jovem na cachoeira.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba