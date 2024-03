Praça de Curitiba é esquecida pela prefeitura e moradores ficam ‘na bronca’

Uma praça no Bairro Alto, em Curitiba, virou alvo de denúncia de moradores da região. Equipada com parquinho infantil, aparelhos para exercício e até uma quadra para jogar bola, o espaço público tinha todos os quesitos para ser frequentado por muitas pessoas, mas a impressão dos moradores é de que o terreno foi abandonado pela Prefeitura de Curitiba.

Fotos e vídeos revelam a situação atual da praça que fica na Rua Rio Mucuri, ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Irmã Dulce. O local virou uma espécie de depósito de lixo, com restos de móveis e entulhos jogados. A grama está alta e impossibilita o uso do parquinho infantil. Além disso, os equipamentos instalados pela prefeitura para a prática de ginástica estão estragados.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Moradora de um condomínio vizinho da praça, Fabiane Gomes lamenta a situação do espaço público. “A grama está enorme, os aparelhos de ginástica estão todos quebrados e enferrujados”, afirma. De acordo com ela, já fazem cinco anos que os aparelhos estão estragados. “A grama as vezes eles [prefeitura] vêm cortar”, comenta.

Além de não conseguir utilizar o espaço para o lazer, a moradora também apresenta outra preocupação: a dengue. Devido aos diversos entulhos jogados, ela teme que o mosquito possa se proliferar facilmente no espaço. “Tenho vários protocolos e a prefeitura não faz nada, está bem perigoso por causa da dengue e da segurança. Está cheio de móveis velhos, lixo e ninguém limpa”, reclama.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) assegurou que equipes farão a limpeza da praça.

Leia a nota completa:

“A equipe de limpeza de Parques e Praças, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, está trabalhando na região do Bairro Alto, nesta semana. Nos próximos dias eles vão chegar na praça para fazer a limpeza no local.”

