As três vítimas fatais do acidente envolvendo a queda da estrutura do teto do supermercado de Pontal do Paraná, ocorrido na última sexta-feira (22), foram identificadas.

A identificação das vítimas foi feita através de coleta necropapiloscópica realizada por policiais. As três vítimas foram identificadas como: Rayssa Batista Santos, de 18 anos, Pryscilla Maris Taschek Farro, 36 anos e Camille Vitória de Souza Dias, de 19 anos.

Além das três mulheres vítimas fatais, o Corpo de Bombeiros atendeu no local 10 vítimas com ferimentos leves. Duas outras vítimas foram encaminhadas em estado grave para hospitais de Pontal do Paraná e Paranaguá.

Entenda o que aconteceu

O acidente no supermercado aconteceu no começo da noite de sexta-feira (22) após a estrutura do teto desabar, provocando a queda de caixas d’água que estavam sob a laje. As estruturas se romperam, alagando parte das gôndolas e corredores. O acidente será investigado pela Polícia Civil.

Além das vítimas fatais, 12 pessoas foram resgatadas com vida. O Hospital Regional do Litoral recebeu quatro pacientes. Duas pessoas (um homem de 64 anos e uma mulher de 26 anos) receberam alta pela manhã deste sábado. Permanecem ainda internados uma mulher de 41 anos e um homem de 49 anos, ambos estáveis. A família do homem solicitou transferência do paciente para um hospital particular em Curitiba.

Supermercado em Pontal do Paraná inaugurou no dia do acidente

O supermercado da Super Rede Atacadista, localizado no bairro Canoas, havia sido inaugurado na manhã de sexta-feira (22) e estava lotado no momento do acidente. O estabelecimento faz parte da rede que possui mais três lojas no litoral, na Praia de Leste, em Ipanema e em Caiobá.

Neste sábado, o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, lamentou o ocorrido. “Ontem estive com a minha família na inauguração do mercado Super Rede, um momento de alegria para a cidade. Agora a noite recebemos a triste notícia do desabamento da laje do mercado, e colocamos todos os esforços da Prefeitura no atendimento às vítimas e a equipe de socorro”, escreveu em uma postagem nas redes sociais.

Na tarde deste sábado, o Super Rede Atacadista usou as redes sociais para emitir uma nota oficial. No comunicado, o supermercado lamentou o ocorrido e alegou que está prestando assistência para os feridos e para os familiares das vítimas fatais. A empresa também disse que o engenheiro responsável pela obra foi contatado e que as causas do acidente estão sendo apuradas.

