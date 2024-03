Importante avenida de Curitiba vira o caos após acidente com carro de luxo

Um veículo Jaguar XE vermelho bateu em biarticulado da linha Pinheirinho, na manhã desta segunda-feira (25), no Centro de Curitiba. A colisão foi na Avenida 7 de Setembro com a Desembargador Motta, próximo ao Shopping Curitiba.

Segundo informações da RPC, o veículo de luxo avançou na canaleta exclusiva aos ônibus quando ocorreu o impacto. Sete passageiros estavam dentro do veículo pesado e não se feriram. O motorista do carro também saiu ileso.

+Viu essa? Mulher morre após cair de cachoeira ao fazer trilha na região de Curitiba

Agentes de trânsito orientaram os outros condutores, pois no horário do acidente, por volta das 7 horas, o fluxo era intenso na região que liga bairros da cidade.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!