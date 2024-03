Em Curitiba, a Copel oferece um curso gratuito de Formação Básica de Eletricista de Distribuição, destinado a homens e mulheres acima de 18 anos, com ensino fundamental completo. A inscrição é aberta para todos e não é necessário ter experiência prévia na área.

O objetivo é capacitar os participantes para oportunidades profissionais no setor elétrico. Inicialmente, serão abertas duas turmas para aulas práticas e teóricas, em um centro de formação recém-revitalizado, na sede da Copel, no bairro Atuba.

A primeira turma, com 20 vagas disponíveis, começa em 1º de abril. As aulas vão ocorrer de segunda a sábado, de forma presencial, das 8h às 17h, ao longo de aproximadamente três meses. A segunda turma tem início previsto para 15 de abril.

Como funciona o curso gratuito da Copel

O curso dispõe de 15 módulos que abordam desde os fundamentos básicos de eletricidade até as normas regulamentadoras essenciais, incluindo padrões de segurança para o trabalho em altura.

Além disso, os participantes aprenderão sobre a construção e manutenção de redes de distribuição, com a oportunidade de se apropriarem de uma base sólida de conhecimento e habilidades práticas necessárias para atuar de forma segura e eficaz no campo da eletricidade.

Os participantes passarão por avaliação ao final do curso e os aprovados receberão certificado no momento da conclusão. Além disso, os aprovados também estarão aptos ao processo de seleção de profissionais que atuam em empresas prestadoras de serviço no setor de distribuição de energia.

“É uma excelente oportunidade de entrada no mercado de trabalho, área com grande demanda por profissionais qualificados. Existe a perspectiva de que essas vagas de emprego sejam intermediadas pelas Agências do Trabalhador no Paraná”, destacou o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

Inscrições para curso da Copel

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na Agência do Trabalhador, na Rua Pedro Ivo, 503, no Centro de Curitiba. Dúvidas podem ser encaminhadas ao número de WhatsApp da Agência: (41) 3883-2207.

