A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está ofertando 123 vagas de estágio para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior. As inscrições estão disponíveis entre 25 de março a 2 de abril, até às 23h59. A instituição oferece vagas em 40 municípios paranaenses, incluindo Curitiba e região metropolitana.

Cem vagas são do nível superior, 12 são para pessoas de nível superior com deficiência, cinco para alunos do ensino médio regular e duas para médio profissional integrado. Além de quatro para nível técnico subsequente. As vagas de nível superior são voltadas para estudantes dos cursos de Direito, Medicina Veterinária e Ciências Contábeis.

Os interessados deverão preencher o formulário disponível no site da PCPR e se inscrever na vaga ofertada no site da Central de Estágios do Paraná. Os candidatos inscritos terão o histórico escolar analisado. Para cada uma das vagas, os três candidatos mais bem classificados pela média acadêmica e aprovados em análise curricular serão chamados para entrevista pessoal em uma unidade da polícia.

Requisitos para vagas de estádio

São requisitos para candidatura o estudante ter idade mínima de 16 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no site da Central de Estágios, não prestar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual, pertencer a uma das instituições de ensino conveniadas com o Governo do Paraná e não ter realizado estágio de nível médio, técnico ou superior vinculado à Central de Estágio no prazo máximo de dois anos.

Cidades do Paraná com vagas de estágio

São 40 cidades do Paraná. São elas: Curitiba, São José Dos Pinhais, Campo Largo, Colombo, Piraquara, Bocaiuva Do Sul, Campina Grande Do Sul, Cerro Azul, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Quatro Barras, Paranaguá, União Da Vitória, Pato Branco, Foz Do Iguaçu, Londrina, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Cianorte, Antonina, Lapa, Medianeira, Assaí, Corbélia, Reserva, Curiúva, Dois Vizinhos, Imbituva, Morretes, Palotina, Pontal Do Paraná, Ribeirão Claro, Ribeirão Do Pinhal, Maringá, Arapongas, Irati, Marechal Cândido Rondon, Araucária, Engenheiro Beltrão, Ponta Grossa.

