ADRIANE REGINA BENKENDORF DE JESUS, 60 ano(s). MANICURE. Filiação: GUMERCINDO SERINO DE JESUS e TEREZINHA BENKENDORF DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 24 de março de 2024 às 19:00h.

ALCEU CORDEIRO, 85 ano(s). ENGENHEIRO(A) CIVIL. MARILIA SIMOES CORDEIRO. Filiação: GUILHERME CORDEIRO JUNIOR e HAYDEE BAGGIO CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 24 de março de 2024 às 19:00h.

ALFREDO SCHELBAUER, 75 ano(s). PEDREIRO. ANITA ELIAS SCHELBAUER. Filiação: LAURO SCHELBAUER e MARGARIDA SCHELBAUER. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:00h.

ANERCILIO IZIDORIO, 82 ano(s). VIGILANTE. MARIANA DA GLORIA SOARES IZIDORO. Filiação: MANOEL IZIDORO e DINELIA SOSSAI IZIDORO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:30h.

ARI CARNEIRO DO NASCIMENTO, 66 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: NELSON SIMAO DO NASCIMENTO e MARIA CARNEIRO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 25 de março de 2024.

ASSIS FERNANDES, 87 ano(s). REPRESENTANTE. Filiação: JOAO FERNANDES e OCTACILIA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 25 de março de 2024 às 10:00h.

CATHARINA TOSIN DA SILVA, 88 ano(s). DO LAR. JACOB DA SILVA. Filiação: AGRIPINO TOSIN e LUISA GUARISE TOSIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 25 de março de 2024 às 15:00h.

CELIA FERNANDES DA SILVA, 78 ano(s). CAMAREIRA. Filiação: MARIA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 11:00h.

CESAR DAHLKE, 72 ano(s). MOTORISTA. MARLENE KOTOVICZ DAHLKE. Filiação: FRANCISCO DAHLKE e SUZANA DAHLKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:30h.

CLODOALDO CORDEIRO MOREIRA, 43 ano(s). VIGILANTE. Filiação: INACIO VICENTE MOREIRA e MARIA JOANA CORDEIRO MOREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 25 de março de 2024.

DAISY MARIA WICTHOFF CUNHA, 72 ano(s). EMPRESARIO(A). PAULO ERNESTO ARAUJO CUNHA. Filiação: DACIR WICTHOFF e MARIA TEREZA WICTHOFF. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 17:00h.

DANIEL FERNANDES DE LIMA, 59 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ALCIDES FERNANDES DE LIMA e MARIA JULIA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 17:00h.

DIRCE FABRICIO DE LARA PINTO, 85 ano(s). COBRADOR. ATILIO PINTO. Filiação: AMBROZIO RODRIGUES e MARIA GUIRINA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 10:00h.

DIVETE FUVERKI, 63 ano(s). BANCÁRIO(A). Filiação: ANTONIO FUVERKI e IRACEMA MIKETEN FUVERKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 25 de março de 2024 às 17:00h.

EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, 48 ano(s). AUTONOMO. Filiação: RIVALDO FRANCISCO DA SILVA e IRACEMA TRAVASSO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 17:00h.

ELCIO JORGE ANTUNES, 39 ano(s). OUTROS. ZENEIDE ANTUNES GARCIA. Filiação: EDISON JORGE ANTUNES e TEREZINHA OLIVEIRA LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 25 de março de 2024.

ETELVINA GOMES, 76 ano(s). PROFESSOR(A). EDENILSO VANE ALVES. Filiação: JOAQUIM GOMES DA SILVA PRADO e FLORA GOMES GOUVEIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 10:00h.

FABIO RODRIGUES, 34 ano(s). AUXILIAR. Filiação: ANTONIO CARLOS RODRIGUES e DEBORA CRISTINA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:00h.

FRANCISCO MOACIR DA ROCHA NEVES, 68 ano(s). AUTONOMO. Filiação: JOAO DA ROCHA NEVES e SANTINA DE JESUS NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:00h.

ILIANE MARIA URIAS PINTO GAYA, 70 ano(s). DO LAR. LUIZ NEY FARIAS GAYA. Filiação: ILEFRIDO URIAS PINTO e YONE ROSSETO PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 11:00h.

JACIRA PRESTES AQUINO, 77 ano(s). COSTUREIRO(A). ROSELI APARECIDA AQUINO DE OLIVEIRA. Filiação: SERVINO ALVES DOS SANTOS e ALZIRA PRESTES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 11:00h.

JEAN MARCELO OCRASKA, 49 ano(s). COMERCIANTE. Filiação: GERALDO OCRASKA e BEATRIZ MARIA PADILHA OCRASKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 11:30h.

JEYCE KELLY ALVES DA SILVA, 28 ano(s). GERENTE. Filiação: VANDERLEI DA SILVA e IZABEL ALVES DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICPAL DE ARAUCARIA – PR, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:30h.

JOANNA THEREZA ROCCO GARGIULLI, 97 ano(s). DO LAR. JOAO GARGIULLI. Filiação: JOSE ROCCO e ANNITA PICAGLI ROCCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 25 de março de 2024.

JOAO BOSCO POSTIGO BENELLI, 63 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOAO BENELLI e LUZIA POSTIGO BENELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:00h.

JOAO GENILTO GAIO, 82 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: GASPAR GAIO e MARIA FEDALTO GAIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 24 de março de 2024.

JOAO MARIA MACHADO GONCALVES, 61 ano(s). CONFEITEIRO(A). Filiação: GERALDO GONCALVES e ELZA MACHADO GONCALVES. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:30h.

JOSE CARLOS STOCO, 87 ano(s). EMPRESARIO(A). SONIA MARIA STOCO. Filiação: CARLOS LUIZ STOCO e OLGA ARACHESTI STOCO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 17:00h.

JOSE ILDO DOS SANTOS, 62 ano(s). OUTROS. MARIA JOSE ALVES. Filiação: JOSE CANDIDO DOS SANTOS e APARECIDA PULIDO DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 10:00h.

JOSE ROBERTO CAETANO DA ROCHA, 65 ano(s). PROFESSOR(A). TEREZA APARECIDA DE MORAES DA ROCHA. Filiação: JOAO CAETANO DA ROCHA e MERCEDES FERACIN ROVHA. Sepultamento: SAO PEDRO, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 17:00h.

JOSIANE COLACO, 43 ano(s). FLORISTA. JEFFERSON LUIS DE LIZ. Filiação: AMADEUS COLACO e ELVI MARIA COLACO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 25 de março de 2024.

JURANDIR RIBEIRO DOS SANTOS, 48 ano(s). DECORADOR(A). Filiação: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS e FRANCISCA DA SILVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de março de 2024 às 17:30h.

LAURESANDRO DE OLIVEIRA ROSA, 43 ano(s). PEDREIRO. Filiação: MARCIA LEONI DE OLIVEIRA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:30h.

MARCIA ALMEIDA, 44 ano(s). DO LAR. Filiação: MARLI DE ALMEIDA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO GUARITUBA, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:30h.

MARGARIDA MARIA FERNANDES DA SILVA, 86 ano(s). OUTROS. ADAHYL PILLAR VALENCA. Filiação: MIGUEL TAVARES DA SILVA e MARIETTA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 17:00h.

MARIA ANGELICA ROMANIW, 65 ano(s). OUTROS. Filiação: IVAN ROMANIW e EVA RODAKOWSKA ROMANIW. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de março de 2024 às 16:00h.

MARIA BRICKI DO PRADO, 86 ano(s). DO LAR. Filiação: PEDRO JACOB BRICKI e ROSA JACOMELI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 24 de março de 2024 às 17:00h.

MARIA NEIZA DAS CHAGAS SANTOS, 74 ano(s). COSTUREIRO(A). JOSUE CABRAL DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO PEREIRA DAS CHAGAS e JOVINA PAULA CHAGAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 17:00h.

PAMELA DE LIMA BARROS, 33 ano(s). OUTROS. ALEXSANDRO PANTOJA DOS SANTOS. Filiação: ROGERDSON RAIMUNDO BARROS e JOSENILDE MATOS DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE OUREM – PA, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 17:00h.

ROBERTO WOLANIUK, 57 ano(s). MARCENEIRO. Filiação: BASILIO WOLANIUK e REGINA WOLANIUK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 17:00h.

SHIRLEY CRAVO DA SILVA, 50 ano(s). OUTROS. Filiação: GERALDO CRAVO DA SILVA e DELACIR RICARDO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO, segunda-feira, 25 de março de 2024.

SILVETE GOES, 74 ano(s). DOMÉSTICA. Filiação: ATAVIO GOES e MARIA ROSA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 11:00h.

SOULI TERESINHA DE SOUZA, 71 ano(s). DO LAR. VILSON ALVES PEREIRA DE SOUZA. Filiação: DORICO MENDES e CARMELA SEZINANDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 24 de março de 2024.

WILLENEUVE EDUARDO DE QUEIROS, 74 ano(s). Filiação: JOAO PINTO QUEIROS e GENOVEFA DE QUEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de março de 2024.

