Garagem Racing começa com vitória em Rivera, no Uruguai

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac) começou a Temporada 2024 em Rivera, no Uruguai, no Autódromo Eduardo Cabrera, vencendo a 1.ª etapa com o piloto Joãozinho Santa Helena, na estreia do caminhão DAF na categoria GT Truck (Eletrônica) e na Geral. O piloto Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac), com seu caminhão DAF n.º 33, já vinha bem nos Treinos Livres Oficiais da Fórmula Truck, melhorando seus tempos em todos os cinco treinos e no Trino Classificatório, onde marcou o quarto tempo em 1min40s342, no sábado (23/03).

Na manhã do domingo (24/03), Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac), no Warm Up, marcou o tempo de 1min40s874. Dada a largada para uma hora de prova, mais uma volta, Joãozinho Santa Helena pulou da quarta para a segunda posição, seguindo de perto Túlio Bendo nas primeiras curvas, mas logo o ultrapassou, assumindo a liderança ainda na primeira volta. Liderou por quatro voltas, quando foi penalizado com Drive Thru, por queima de velocidade no radar, tendo que passar por dentro da área de box, com velocidade de 50 km/h, quando Rafael Fleck assumiu a liderança da prova.

Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac) retornou à pista em sétimo lugar com cinco voltas completadas e foi ganhando posições no decorrer da prova e fazendo volta mais rápida na 21.ª passagem com o tempo de 1min38s991. Na nona volta já era o quinto colocado e assumiu a quarta colocação na volta seguinte. Faltando 9 minutos para o término da prova Joãozinho Santa Helena assumiu a segunda posição e passou a tirar a diferença para o líder Túlio Bendo. Mas o catarinense Túlio Bendo também foi chamado para os boxes, para arrumar o excesso de fumaça, e o paranaense da cidade de Colombo Joãozinho Santa Helena assumiu a liderança para não mais perdê-la, recebendo a a bandeira quadriculada em primeiro lugar, seguido de Pedro Muffato e Douglas Torres.

Já o piloto curitibano Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac), com seu caminhão Volkswagen n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), não teve a mesma sorte, abandonando a prova com 15 voltas completadas, com problemas mecânicos. Mesmo assim, vinha numa boa corrida, “brigando” entre o terceiro e o quinto colocados, enquanto esteve na pista. Mesmo assim foi o sexto colocado na categoria F-Truck (Bomba Injetora).

“Foi um fim de semana para lavar a alma, pois a estreia do nosso caminhão não poderia ter sido melhor, com essa suada vitória. Estávamos bem na prova, mas a penalização deu uma certa emoção e como o caminhão estava bem acertado pela equipe Garagem Racing, o que facilitou muito o meu trabalho”, declarou Joãozinho Santa Helena. “Foi uma prova muito disputada nas duas categoria. No início meu caminhão vinha bem, onde eu brigava pela quarta posição e estávamos muito perto do terceiro colocado da nossa categoria. Mas um problema mecânico me fez abandonar com 15 voltas, mas ainda fiquei em sexto lugar. Agora vamos nos preparar para a próxima etapa, nos dias 20 e 21 de abril em Guaporé, no Rio Grande do Sul”, concluiu Fabrício Rossatto (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac).

Resultado final em Rivera:

1.º) Joãozinho Santa Helena, GT Truck, 25 voltas em 1h01min48;

2.º) Pedro Muffato, GT Truck, a 19s295;

3.º) Douglas Torres, GT Truck, a 24s334;

4.º) Álvaro Bendo, GT Truck, a 29s254;

5.º) Jorginho Feio, GT Truck, a 31s003;

6.º) Everton Fontanella, GT Truck, a 54s478;

7.º) Márcio Rampon, F-Truck, a 54s983;

8.º) Alex Peixeiro, GT Truck, a 56s195;

9.º) Douglas Collet, F-Truck, a 1min00s458;

10.º) João Lemos, GT Truck, a 1min17s787;

11.º) Edivan Monteiro, GT Truck, 1min36s882;

12.º) Thiago Manica, F-Truck, a uma volta;

13.º) Felipe “Macarrão” Fraguas, F-Truck, a duas voltas;

14.º) Paulinho Rampon, GT Truck, a três voltas.

Calendário da Fórmula Truck 2024:

2.ª etapa – 20 e 21 de abril – Guaporé (RS);

3.ª etapa – 01 e 02 de junho – Cascavel (PR);

4.ª etapa – 29 e 30 de junho – São Paulo (SP) – A definir;

5.ª etapa – 03 e 04 de agosto – Londrina (PR);

6.ª etapa – 14 e 15 de setembro – Campo Grande (MS);

7.ª etapa – 14 e 15 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

8.ª etapa – 09 e 10 de novembro – Tarumã (RS);

9.ª etapa – 30/11 e 01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Tiago Soares/Lu Flores/Divulgação).