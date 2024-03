O Zoológico de Curitiba possui quatro novos moradores, todos nascidos na unidade de conservação ambiental no Alto Boqueirão. Ainda pequenos, os filhotes de arara estão no setor extra do Zoo. Ou seja, ainda não foram colocados na área de visitação.

Nos dias 20 de janeiro e 19 de novembro de 2023 nasceram filhotes de arara-azul, espécie considerada como vulnerável dentro da Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN Red List). Já no dia 10 de janeiro deste ano, nasceram também duas araras-vermelhas.

VIU ESSA? Subemprego? Rotatividade de vagas em supermercados de Curitiba revela calo no setor

Os nascimentos das araras-azuis, em especial, foram muito comemorados, pois a espécie é ameaçada de extinção. Este é o sexto nascimento de um filhote desta espécie no Zoológico de Curitiba.

O casal que reproduziu os filhotes é formado pelo macho que chegou no Zoo em 2021 e pela fêmea que nasceu no Passeio Público em 1997. “Esse casal se deu muito bem, o pareamento foi um sucesso. Em um ano juntos já nasceram dois filhotes. Existem casais que ficam juntos muito mais tempo e não conseguem a reprodução”, explicou a bióloga Vanessa Freire de Carvalho, da equipe do Zoo.

LEIA AINDA – Importante avenida de Curitiba vira o caos após acidente com carro de luxo

Ela contou que os filhotes são alimentados duas vezes por dia. Às 9h30 com ração e às 15h com frutas. Nos primeiros meses a alimentação era reforçada para os pais, pois eles levavam a comida para os filhotes.

Filhote de arara é atendido no Zoo

Com quatro meses, o filhote de arara-azul mais recente já está quase do mesmo tamanho dos pais, mas ainda deve conseguir um pouco mais de peso. O crescimento é bem rápido após o nascimento.

“Sempre que nasce um indivíduo de espécie ameaçada de extinção a gente comemora. Priorizamos a reprodução de animais com risco de extinção, como é o caso da arara-azul. O Zoológico tem essa função de reprodução dos animais para preservação das espécies”, destacou Vanessa.

Filhotes de araras-vermelhas

Os filhotes de araras-vermelhas ainda estão com o porte pequeno e ficam no ninho à espera da mãe, que leva os alimentos. Esses são os dois primeiros filhotes do casal nascidos no Zoológico. A mãe chegou ao Zoo em 2001 e o pai em 2006. “O pareamento dos dois não foi imediato, demorou um pouco”, disse Vanessa.

Zoológico de Curitiba

No Zoológico, logo na entrada dos visitantes, há o recinto das araras-canindé, com cinco animais da espécie, com penas azuis e amarelas. Elas medem de 80 a 91 centímetros e pesam entre 900 gramas e 1,5 quilo. Ainda neste ano elas terão a companhia das araras-azuis e das araras-vermelhas.

O Zoológico de Curitiba é responsável pelo cuidado de mais de 1,8 mil animais, que ficam na área de visitação. São cerca de 589 mil metros quadrados, com aproximadamente 165 recintos. Entre os animais, estão alguns de espécies nativas ameaçadas, inseridos em programas nacionais de conservação.

Mais de 70% dos animais vieram de situações de intervenção humana (apreensões, tráfico, circos, maus-tratos) que impossibilitaram sua soltura na natureza. Hoje, recebidos pelo Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs), também encontram abrigo e cuidado na unidade de conservação do Alto Boqueirão.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba