A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 25 anos, em flagrante por furto de cabos de telefonia. A ação aconteceu neste domingo (24), no bairro Jardim Social, em Curitiba.

Durante as diligências, os policiais civis ainda apreenderam 500 quilos de cobre. A PCPR apurou que o indivíduo era colaborador em uma empresa de telefonia.

Cerca de 2 mil pessoas ficaram sem internet após a retirada dos cabos. Na abordagem, o indivíduo tentou fugir mas foi parado pelos policiais civis. Ele foi autuado em flagrante e o material restituído à empresa de telefonia.

