M-Benz reafirma compromisso com estratégia de negócios sustentáveis

A Mercedes-Benz reforça o compromisso em alcançar metas ambiciosas e mensuráveis em sua terceira Conferência Anual ESG. Impulsionada pelo futuro e com foco claro em toda a cadeia de valor, a marca incorpora firmemente considerações de sustentabilidade no negócio diário. Um aspecto é a contínua expansão global do portfólio de automóveis elétricos e, até o final da década, o objetivo é reduzir as emissões de CO2 na produção em 80%. Outro objetivo é operar todas as fábricas de propriedade integral da Mercedes-Benz em todo o mundo com 100% de energias renováveis até 2039.

Foco na descarbonização e produtos sustentáveis

Na Mercedes-Benz, a descarbonização continua sendo impulsionada pelo plano “Ambition 2039” da empresa, com o objetivo de tornar a frota de novos veículos neutra em carbono líquido ao longo de toda a cadeia de valor e durante todo o ciclo de vida dos veículos até 2039. As principais conquistas em 2023 incluem uma redução nas emissões de carbono ao longo do ciclo de vida para 46,3 toneladas por veículo (2020: 49,7 toneladas). As próximas gerações de produtos irão acelerar significativamente esse processo, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono líquidas ao longo do ciclo de vida em até 50% por automóvel até o final da década.

Aço e alumínio com redução de CO2 impulsionam a descarbonização

O aço com redução de CO2 processado usando fornos elétricos a arco (EAF) alimentados por energia renovável. A empresa está expandindo seu uso nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, a Mercedes-Benz e a Nucor concordaram com a entrega de aço com redução de CO2 para sua planta de produção em Tuscaloosa, Alabama. Além disso, o fornecedor Steel Dynamics já está entregando aço com redução de CO2 para o local de produção nos EUA desde o ano passado.

Esse aço contém uma alta proporção de conteúdo reciclado e está sendo produzido com 100% de energia renovável. Da mesma forma, pelo menos um terço do alumínio primário nos modelos MMA será produzido usando eletricidade de fontes renováveis na Europa. Isso pode levar a uma economia de CO2 de pelo menos 40%, em comparação com o alumínio normalmente utilizado na Europa. A utilização de alumínio reciclado também está aumentando. Uma liga especial usada pela fundição interna da empresa em Mettingen contém, no mínimo, 25% de sucata pós-consumo. Sua pegada de carbono de 2,8 kg de CO2 por kg de alumínio é cerca de 70% menor que a média europeia para alumínio convencional. Outra importante cooperação planejada em alumínio reciclado de veículos no final de sua vida útil é com a TSR e a Novelis. Usando 86% de conteúdo de alumínio reciclado pós-consumo TSR130, reduz as emissões de CO2 em 73%.

Em linha com a abordagem ‘Design for Circularity’ da empresa, o trabalho continua para aumentar a participação de matérias-primas secundárias em veículos de produção em série. O objetivo é reduzir o uso de recursos primários em 40% até 2030, em comparação com uma abordagem convencional. Até 2030, a participação de matérias-primas secundárias na frota de automóveis deve ser aumentada para uma média de 40%. Por exemplo, os para-choques dianteiro e traseiro do primeiro veículo MMA usam quase sete quilogramas de material reciclado mecânico – uma parcela de 35%.

Concept CLA Class aponta o caminho com pegada de carbono 40% menor

Na IAA 2023, a Mercedes-Benz apresentou o Concept CLA Class, oferecendo uma visão da família de veículos baseada na próxima plataforma MMA. Ao longo de toda a cadeia de valor, a pegada de carbono dos veículos MMA será 40% menor em comparação com a arquitetura anterior. A plataforma MMA também oferece benefícios, além do carregamento bidirecional. Isso permite que o veículo funcione como parte da rede elétrica, seja Veículo-para-Casa (V2H) ou Veículo-para-Rede (V2G). Por exemplo, ele pode fornecer energia para casa durante um corte de energia.

Da mesma forma, pode armazenar energia solar excedente durante o dia e depois devolvê-la à rede à noite. Através da opção de carregamento bidirecional em casa, a Mercedes-Benz está atendendo ao desejo de muitos clientes de combinar sua própria mobilidade individual com uma forma de vida mais sustentável. O uso do carregamento bidirecional pode estar sujeito a condições específicas de mercado, legislação e requisitos dos fornecedores de energia.

Rede de carregamento amplamente acessível impulsiona o futuro

A Mercedes-Benz está contribuindo para o desenvolvimento de uma infraestrutura de carregamento amplamente acessível sempre que possível. Hoje, os clientes da marca têm acesso a mais de 1,6 milhão de pontos de carregamento em todo o mundo via Mercedes me Charge. Além disso, a companhia está fazendo uma contribuição decisiva para o desenvolvimento de uma infraestrutura de carregamento mundial, criando sua própria Rede de Carregamento e se unindo a outros fabricantes de automóveis em vários empreendimentos conjuntos de carregamento. No total, cerca de 45.000 pontos de carregamento serão construídos até o final da década.

Carregamento Verde é um aspecto-chave dentro das soluções

Em linha com suas iniciativas de infraestrutura, a Mercedes-Benz está promovendo o uso de eletricidade de energias renováveis. O Carregamento Verde é uma parte integrante da Mercedes me Charge e de sua própria Rede de Carregamento Mercedes-Benz. Desde 2024, o Carregamento Verde usa Certificados de Atributo de Energia para a Mercedes me Charge que são gerados exclusivamente a partir de usinas eólicas e solares com menos de seis anos de idade. Se possível, os certificados são comprados e resgatados no mesmo país onde o cliente carregou. Dessa forma, o Carregamento Verde contribui para a expansão adicional das energias renováveis e é um passo importante rumo à neutralidade de CO2.

Produção avança em energias renováveis

A rede de produção da Mercedes-Benz está em modo de execução para alcançar sua ambição de operar todas as fábricas mundialmente com 100% de energia renovável até 2039. Durante 2023, as emissões de CO2 na produção diminuíram ainda mais – em um total de 72% em comparação com 2018. Em relação às energias renováveis, a Mercedes-Benz Cars aumentou a participação para 47%. A empresa está bem encaminhada para alcançar sua meta de redução de CO2 de 80% e aumentar sua participação de energia renovável para 70%(Automóveis) ou 80% (Vans) em seus próprios locais de produção até 2030. As iniciativas em curso incluem o parque eólico onshore, em Papenburg (Alemanha), e o parque eólico offshore Windanker, no Mar Báltico. A expansão adicional da energia solar também está em andamento. Para equilibrar a volatilidade da geração de energia renovável com o consumo de eletricidade, a marca também está expandindo suas instalações de armazenamento de energia. Entrando em uma nova parceria com a empresa alemã de tecnologia limpa CMBlu Energy AG, sua primeira instalação de armazenamento de bateria de fluxo sólido orgânico está programada para 2025 em sua planta de Rastatt (Alemanha). A tecnologia oferece alto potencial em termos de escalabilidade e sustentabilidade.

Projetos de circularidade em andamento incluem reciclagem

A fase um da planta de reciclagem de baterias da Mercedes-Benz, em Kuppenheim, está atualmente em ramp-up. Esta fase incluirá a instalação de trituração para processamento mecânico inicial de baterias no final de sua vida útil. A fase dois, a instalação de hidrometalurgia, está programada para começar neste outono, sujeita ao resultado de discussões promissoras com o setor público. Em relação à reutilização múltipla de água, a Mercedes-Benz Cars implementou seu primeiro projeto em sua planta de Sindelfingen, economizando até 350.000 metros cúbicos por ano e avaliando outros projetos. A Mercedes-Benz Cars alcança uma taxa geral de reciclagem e recuperação de materiais de resíduos da produção de aproximadamente 99% em suas próprias fábricas de produção em todo o mundo.

Compromisso com a Transição Justa

A descarbonização é um dos objetivos de transformação mais importantes na Mercedes-Benz. No centro dessa transformação, no entanto, estão as pessoas que moldam ativamente essa transição ou são afetadas por ela. Portanto, a Mercedes-Benz promove uma Transição Justa como parte integrante de sua estratégia de negócios sustentáveis, com foco nas pessoas, nos direitos humanos e no engajamento político.

Moldando a transformação com o Plano de Pessoas Sustentáveis

A Mercedes-Benz está moldando a transformação de maneira futurista, socialmente aceitável e responsável com sua estratégia de RH – o ‘Plano de Pessoas Sustentáveis’. Com seus três pilares – Re-Formar, Re-Capacitar e Re-Carregar – a empresa busca capacitar seus funcionários para permanecerem bem-sucedidos em um futuro digital e elétrico. A Re-Forma concentra-se na otimização da organização com base em novos produtos, tecnologias e campos de competência e na transformação socialmente responsável da empresa.

Com Re-Capacitar, a Mercedes-Benz cultiva a aprendizagem e o desenvolvimento preparado para o futuro por meio de treinamento e qualificação. Como parte de sua iniciativa “Turn2Learn”, a Mercedes-Benz planeja investir mais de € 2 bilhões na qualificação de sua força de trabalho global até 2030. Em 2023, o tempo total de qualificação global aumentou ano após ano em cerca de 19% para mais de 2,3 milhões de horas. No pilar Re-Carregar, a Mercedes-Benz nutre um ambiente de trabalho atraente e inspirador que valoriza a diversidade, equidade e inclusão. Isso também inclui a ambição de 30% de mulheres em cargos de gerência sênior em todo o mundo até 2030. Até o final de 2023, a empresa com a estrela já havia alcançado uma parcela de 25,7% de gerentes seniores femininas e, portanto, está bem encaminhada.

O escopo da transformação é particularmente perceptível na “Rede de Powertrain” e áreas associadas. Para informar, envolver e apoiar ainda mais os funcionários nessas áreas na transição, a Mercedes-Benz lançou a iniciativa TransformatiON em 2022. Como parte desta iniciativa, um novo aplicativo foi lançado no final de setembro de 2023 para manter os funcionários na rede de powertrain atualizados sobre a transformação. Em várias localidades, foram oferecidos workshops adicionais, visitas guiadas e estandes de mercado para mostrar aos funcionários diferentes perspectivas sobre como se desenvolver, como participar da mudança e fornecer-lhes insights sobre perfis de emprego futuros.

A avaliação dos direitos humanos de matérias-primas críticas

Os efeitos da transformação também devem ser considerados ao longo da cadeia de valor. Portanto, a Mercedes-Benz está dedicada a abordar ativamente os riscos de direitos humanos ao longo de suas cadeias de suprimentos. A empresa está adiantada em sua avaliação de 24 matérias-primas críticas. Até o final de 2023, ela havia alcançado 57% do processo de avaliação geral. O Relatório de Matérias-Primas publicado em novembro de 2023 avança na transparência, com 15 matérias-primas agora relatadas (em comparação com seis em 2022). Os direitos das comunidades e dos povos indígenas foram priorizados em todas as matérias-primas. Por esse motivo, a empresa se concentra e se envolve diretamente com as pessoas no local. A Mercedes-Benz também está unindo forças com outras partes interessadas para enfrentar riscos sistêmicos que não podem ser resolvidos por uma única empresa, por exemplo, apoiando um mecanismo de queixa transversal que começa no México este ano.

Governança adaptativa constrói Confiança Digital

Produtos e serviços digitais estão impulsionando a transformação. A confiança de nossos clientes, funcionários e outras partes interessadas é fundamental para o sucesso da inovação digital, especialmente em uma era moldada por mudanças tecnológicas rápidas e dinâmicas regulatórias. A Mercedes-Benz está comprometida com o manuseio responsável e seguro de dados para construir ‘Confiança Digital’. Além disso, a empresa aplica seu conjunto estabelecido de princípios de IA: Uso Responsável, Explicabilidade, Proteção da Privacidade e Segurança e Confiabilidade. Utilizando a “Governança Adaptativa”, a Mercedes-Benz deseja impulsionar a inovação, atender aos requisitos das dinâmicas regulatórias e promover a Confiança Digital ao mesmo tempo. Essa abordagem permite que a empresa encontre o equilíbrio certo no desafio constante entre gerenciamento de riscos e inovação empresarial.

Foco em finanças sustentáveis e atualizações contínuas nas classificações ESG

Finanças sustentáveis são um aspecto fundamental da estratégia de negócios sustentáveis da Mercedes-Benz. Com isso, a empresa continua demonstrando resiliência, lucratividade e crescimento em um ambiente desafiador. As necessidades de financiamento para a transformação são cobertas pelo portfólio atual de veículos. Enquanto isso, a base de custos é capaz de oferecer forte desempenho durante a transição e em um mundo elétrico. Em relação à Taxonomia da UE, a participação na receita alinhada à taxonomia para automóveis e vans aumentou para 14%, em linha com nossas vendas xEV, e os gastos de capital alinhados à taxonomia aumentaram 29% ao ano. Graças a esse desenvolvimento e aos esforços de toda a equipe da Mercedes-Benz em todo o mundo, a empresa tem visto atualizações contínuas em seus resultados de classificação ESG desde 2019.

TI como contribuidor significativo para a redução de carbono até 2025

A TI da Mercedes-Benz tem como objetivo ser neutra em carbono até o final de 2025 em seu próprio negócio operacional medido nas áreas de centros de dados, local de trabalho e nuvem. Iniciativas recentes melhoraram a eficiência energética dos centros de dados globais em até 30% desde 2022. Um exemplo é o Centro de Dados Nórdicos na Noruega, que usa um sistema inovador de resfriamento natural e é alimentado inteiramente por energia verde. No local de trabalho, a conversão para equipamentos eficientes em energia, como laptops, deve proporcionar uma melhoria na eficiência de carbono de até 30%. E a Mercedes-Benz está trabalhando em estreita colaboração com seus provedores de nuvem para operar seus serviços em nuvem totalmente usando energia renovável até o final de 2025. (Foto: Mercedes-Benz/Divulgação).