BMW apresenta primeiro SAV Vision Neue Klasse X

Uma visão do futuro, agora como um SAV: Este é o BMW Vision Neue Klasse X, que traz a estética, tecnologia, sustentabilidade e filosofia da Neue Klasse para o segmento de Sports Activity Vehicle. A primeira variante totalmente elétrica da nova arquitetura entrará em produção na fábrica de Debrecen (Hungria) em 2025.

“Juntamente com o BMW Vision Neue Klasse, o BMW Vision Neue Klasse X mostra a amplitude da nossa futura linha de modelos BMW. Os modelos Neue Klasse refletem a variedade de todos os modelos que os clientes desejam hoje e no futuro – do sedã esportivo, com todos os seus derivados, à moderna família SAV”, disse Oliver Zipse, Presidente do Conselho de Administração da BMW AG. “Desta forma, sublinhamos que a Neue Klasse é muito mais do que apenas um carro ou um conceito específico; está redefinindo a marca BMW – e, ao mesmo tempo, irá ser mais BMW do que nunca”, completou.

O BMW Group apresentou sua primeira imagem clara do futuro da marca com o sedã BMW Vision Neue Klasse no IAA 2023. O mais recente Vision Vehicle agora ilustra como a BMW vê o futuro de seus modelos X. O BMW Vision Neue Klasse X representa um estilo de vida ativo, dinâmico, eficiente e confiante. O seu desenho combina uma linguagem clara de design exterior com um ambiente luminoso e interior espaçoso. Iluminação especial e efeitos sonoros possibilitados pela próxima geração do BMW iDrive aprimoram a experiência digital intuitiva do usuário.

As três características principais da Neue Klasse – elétrica, digital e circular – são expandidos aqui para incluir uma quarta dimensão. O Prazer de Dirigir que forma o DNA da marca BMW é levado ao próximo nível com direção e controle de chassi desenvolvido especialmente para a Neue Klasse e com a sexta geração da tecnologia BMW eDrive. Seu conceito de sustentabilidade também garante produção, operações, desmontagem e reciclagem responsáveis.

Inovação no trem de força e controle do chassi

Um novo tipo de controle de trem de força e chassi proporciona uma experiência de condução que se adapta às necessidades individuais. Baseia-se em um novo núcleo de software desenvolvido internamente pelo BMW Group para ajudar os veículos Neue Klasse e garantir uma condução suave em todos os momentos.

“Neue Klasse significa conduzir um BMW a um nível ainda mais alto”, explica Frank Weber, membro do Conselho de Administração da BMW AG responsável por Desenvolvimento. “O BMW do futuro terá quatro supercérebros totalmente novos: computadores de alto desempenho que trabalham em conjunto de forma inteligente no que, até agora, se processam por separado. Integram todo o sistema de motorização e a dinâmica de condução com até dez vezes mais precisão. O supercérebro permitirá o próximo salto científico na condução automatizada”, continua Weber. “No futuro, combinaremos quatro unidades de controle chave em um único computador de alto desempenho. O resultado será um desempenho melhor, mais precisão, mais eficiência e você terá mais diversão na condução”, concluiu.

Design: modelos BMW X reinventados com personalidade forte

Combinando o design de dois volumes de um BMW com a sua maior distância ao solo, a arquitetura do veículo totalmente elétrico oferece novas possibilidades para um interior ainda mais espaçoso. Isto permite uma longa distância entre eixos, balanços dianteiro e traseiro curtos e proporções clássicas da BMW. Grandes janelas e o teto panorâmico de vidro inundam o interior de luz natural, criando uma sensação de amplitude que é complementada por tecidos em cores quentes.

O novo visual da marca dos modelos BMW X também contribui conta com a forte presença do conceito Vision. Os LED alinhados verticalmente oferecem uma nova interpretação da assinatura luminosa da BMW. À frente e ao centro está a grade em forma de rim da BMW, reimaginada como uma escultura tridimensional com contornos alinhados verticalmente e iluminada.

A traseira é poderosa e atlética. As lanternas que se estendem em direção ao centro oferecem uma interpretação horizontal do familiar formato L da BMW. Os seus elementos impressos em 3D são controlados individualmente com intensidade de luz variável para transmitir um efeito de profundidade particularmente expressivo.

As superfícies de vidro niveladas e a pintura exterior brilhante conferem ao BMW Vision Neue Klasse X uma certa leveza. Na parte traseira das janelas laterais, o Hofmeister característico da marca é realizado não através de um acabamento cromado, mas com uma “impressão reflexiva” que forma uma superfície transparente ou reflexiva, dependendo do ângulo de visão.

Experiência de usuário personalizada com BMW Panoramic Vision

A posição do banco ligeiramente elevada garante uma experiência de condução segura. O volante redesenhado com botões multifuncionais, o painel de instrumentos com funcionalidade de controle de toque intuitivo e o BMW Panoramic Vision, juntamente com o controle de voz avançado do BMW Intelligent Personal Assistant, servem como interfaces fáceis e intuitivas para a interação humano-carro. O BMW Panoramic Vision projeta informações importantes em toda a largura do para-brisa. Ele será complementado nos modelos de produção da Neue Klasse com o BMW 3D Head-Up Display aprimorado.

No BMW Vision Neue Klasse X, o visor central está elegantemente integrado ao painel de instrumentos, proporcionando a ambos os passageiros dianteiros um acesso ideal a todas as funções de entretenimento. As cores exibidas não são apenas transferidas para a luz ambiente, mas também para as superfícies têxteis retroiluminadas do painel.

A Personal Sound Experience, introduzida pela primeira vez com o novo HYPERSONX WHEEL, abre mais possibilidades. Com esta função digital, os ocupantes do automóvel podem desfrutar do seu som preferido em qualquer viagem. O som, gerado em tempo real e ajustado com um toque de dedo no HYPERSONX WHEEL, é uma contribuição inovadora para a experiência imersiva do usuário que transforma o interior do BMW Vision Neue Klasse X em um espaço de experiência pessoal.

Tecnologia BMW eDrive: Sexta geração mais eficiente do que nunca

Na Neue Klasse, a eficiência global do veículo atinge um novo nível. A sexta e mais recente geração da tecnologia BMW eDrive é fundamental para isso. Além das unidades edrive melhoradas, também apresenta novas células de bateria de ion de lítio, agora redondas, com uma densidade de energia volumétrica mais de 20% superior às células prismáticas utilizadas anteriormente. Combinado com a transição para um sistema de 800 volts, isto reduzirá as velocidades de carregamento em até 30% – permitindo que os veículos carreguem o suficiente para um alcance de 300 quilômetros em apenas dez minutos. A sexta geração do BMW eDrive também oferece até 30% mais de alcance. Em termos de aerodinâmica, o BMW Vision Neue Klasse X conta com design de pneus e um sistema de freios especial para veículos totalmente elétricos que ajudam a aumentar a eficiência geral do veículo em até 25%.

Redução da pegada de CO2 através de uma produção e cadeia de abastecimento mais eficientes em termos de recursos.

Para o interior foi desenvolvido um revestimento totalmente vegetal, mineral e isento de petróleo. Será utilizado no BMW Vision Neue Klasse X na parte inferior do revestimento das portas e no console central. Os plásticos marítimos também estão sendo usados ​​pela primeira vez como peças moldadas por injeção. Em alguns componentes, esse material secundário, obtido, por exemplo, de resíduos de redes de pesca, já fornece 30% do material da peça.

A escolha dos materiais e do método de construção facilita a desmontagem dos componentes e melhora a reciclabilidade. As saias laterais e os acessórios dos para-choques dianteiro e traseiro também são produzidos a partir de materiais reciclados. Nisso, o novo conceito de design segue o princípio do BMW i Vision Circular apresentado em 2021, que se baseou extensivamente para otimizar a reciclagem.

A Neue Klasse também anuncia um novo capítulo na história da produção. A fábrica do BMW Group em Debrecen, Hungria, foi planejada e desenvolvida desde o início como uma iFACTORY. (Foto: BMW/Divulgação).