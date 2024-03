JAC Motors abre mais de 100 pontos de assistência técnica

Com a disseminação das vendas de modelos 100% elétricos (carros de passeio, picapes, vans e caminhões), que a JAC Motors empreendeu de forma inovadora em 2019 no país, a atratividade desse sistema de propulsão tem se amplificado rapidamente em todo o país. A cada dia, clientes de localidades mais afastadas dos grandes centros urbanos adotam o conceito dos veículos com zero emissões de poluentes, que oferecem um custo baixíssimo do km rodado, são silenciosos, confortáveis e livres de vibrações.

Com o mapa dos emplacamentos nas mãos, a área estratégica de operações da JAC Motors partiu para a estrada e foi buscar novos parceiros, visitando as cidades de todos os Estados do país onde haviam modelos da marca e potencial de vendas. Liderada pelo COO da JAC Motors, Nicolas Habib, a equipe rodou mais de 40.000 km, realizando mais de 300 reuniões com representantes das principais oficinas dessas cidades.

“Todas as cidades, sem exceção, foram visitadas presencialmente e, pelo menos, três ou quatro reuniões com os principais estabelecimentos de cada município foram feitos. Foi um trabalho monumental da nossa equipe”, destaca Nicolas Habib, ressaltando que a escolha de cada uma sempre levava em conta o porte da oficina, o histórico naquela cidade (entrevistas com moradores e entidades de pós-venda), bem como a infraestrutura de equipamentos e ferramentas disponíveis.

Na sequência, após vencida a etapa da documentação, as oficinas começaram a indicar os mecânicos para a realização de cursos de Treinamento, objetivando a manutenção dos modelos elétricos da marca, mas também os veículos a combustão anteriormente vendidos no país. “Já treinamos mais de 250 profissionais. E temos a previsão de novas turmas para mais 350 mecânicos nos próximos dois meses”, destaca Habib. Veja as cidades que já entraram em operação e constam no site da JAC Motors:

Acre: Rio Branco; Alagoas: Maceió, Arapiraca; Amapá: Macapá; Amazonas: Manaus; Bahia: Barreiras, Luis Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista e Feira de Santana; Ceará: Fortaleza e Juazeiro do Norte; Espírito Santo: Linhares; Goiás: Goiânia, Rio Verde, Jataí, Anápolis e Mineiros; Maranhão: Balsas e Imperatriz; Mato Grosso: Cuiabá, Rondonópolis, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum e Sinop; Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Três Lagoas, Maracaju e Dourados; Minas Gerais: Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Governador Valadares e Juiz de Fora; Pará: Belém, Paragominas, Altamira e Marabá; Paraná: Maringá, Campo Mourão, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Guarapuava; Rio Grande do Sul: Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul; Rondônia: Porto Velho, Guajará Mirim, Ji Paraná e Vilhena; Santa Catarina: Chapecó, Criciúma, Lages, Blumenau e Joinville; São Paulo: Sorocaba, Araraquara, Franca, Marília, São José do Rio Preto, Indaiatuba, Limeira, Campinas, Araçatuba, Presidente Prudente, Guarulhos, Piracicaba e São José dos Campos; e Tocantins: Gurupi e Araguaína.

“Sabe qual o investimento de cada oficina nesse projeto? Zero! Nós fornecemos todos os equipamentos”, diz o executivo. Sob comodato, cada oficina recebeu um kit básico de ferramental para começar a trabalhar o pós-venda dos veículos da marca, composto por centrais eletrônicas de diagnósticos para veículos elétricos, diesel e gasolina, além de ferramentas específicas para os modelos da marca.

Também foi enviado para cada empresa um carregador wall box para carros elétricos. “Cerca de 70% dos municípios que receberam esses carregadores não tinham qualquer opção de recarga para modelos elétricos. Nós estamos colocando, portanto, mais de 70 novas cidades no mapa da eletromobilidade do país, uma vez que esses carregadores poderão ser usados por veículos de outras marcas”, destaca o COO da JAC Motors.

Nicolas lembra que, nos casos esporádicos em que um problema for mais complexo, as 110 oficinas contarão com o apoio dos Flying Doctors, equipe exclusiva com técnicos altamente treinados e disponíveis para resolver qualquer problema, seja por vídeo-chamada ou presencialmente em todo o Brasil.

Com um central de distribuição de peças, sediada em São Paulo, com mais de 12 mil itens catalogados, a JAC Motors vai estender às oficinas credenciadas a mesma performance que já emprega na remessa de peças de reposição para a rede de concessionários. “Nosso índice atual de atendimento é de 94% de envios para todos os pedidos de itens em um prazo de até 24 horas em um raio de 400 km e 48 horas para distâncias maiores”, comenta o COO.

Para o presidente do Grupo SHC e JAC Motors Brasil, Sergio Habib, esse projeto é um verdadeiro “case” para a história do mercado automotivo brasileiro. “Nunca houve uma ação tão abrangente para multiplicar os pontos assistenciais de uma marca em favor de seus clientes. Além disso, essa ampliação vai sedimentar um maior interesse de moradores dessas localidades por modelos da marca, o que também deve impactar no volume de vendas de modelos zero km”, garante Sergio Habib. “Principalmente para os novos veículos que lançaremos durante o ano de 2024”, enaltece. (Fotos: JAC Motors/Divulgação).