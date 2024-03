Hyundai é patrocinadora da CONMEBOL Libertadores

A Hyundai Motor é a mais nova patrocinadora da principal competição do futebol sul-americano, a CONMEBOL Libertadores. O patrocínio inclui a competição principal e também outros eventos anuais importantes (CONMEBOL Libertadores Sub 20, CONMEBOL Libertadores Futsal, CONMEBOL Libertadores Futsal Feminino e CONMEBOL Libertadores Futebol de Praia), que permitirá à marca chegar a uma multidão de espectadores e promover intensamente os seus valores de Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão em toda a América Latina.

“É um momento muito especial para a Hyundai no continente americano”, afirma Chris Lee, diretor de Marketing da Hyundai para as Américas Central e do Sul. “Chegaremos aos fãs apaixonados por futebol de todos os países, desde o Caribe e América Central até à América do Sul, promovendo os valores, produtos e sonhos da nossa marca. Vamos conectar todos os nossos distribuidores na região, que poderão ativar a marca em nível local e criar sinergias que nenhuma outra competição poderia igualar”, explica Lee.

A parceria entre Hyundai e CONMEBOL é válida até 2026 e inclui, além da presença da marca em diferentes comunicações visuais dos jogos, a premiação “Melhor Jogador da Partida”, entregue aos atletas em destaque no final de cada jogo. Outras ações, tais como a Fan Zone da Hyundai e exposições e demonstrações exclusivas de veículos, serão anunciadas em breve.

“Estamos orgulhosos de contar com o apoio da Hyundai, uma marca de renome internacional na indústria automotiva que colocou o progresso humano no centro de sua visão estratégica. Esta colaboração representa não apenas uma parceria comercial, mas também um compromisso compartilhado para com o avanço e o bem-estar das comunidades por meio do esporte. O acordo com a Hyundai permite que os fãs de futebol contem com experiências enriquecedoras e emocionantes para se conectarem ainda mais com sua paixão pelo futebol sul-americano” diz Alejandro Dominguez, presidente da CONMEBOL.

A Hyundai tem uma longa história de apoio ao futebol, que começou com a parceria com a FIFA em 1999. Mais recentemente, o foco foi direcionado para promover a visão e as mensagens da marca sobre sustentabilidade, inclusão e diversidade através do futebol. Em 2022, como parceira de sustentabilidade, a Hyundai lançou a sua campanha global “Gol do Século”, compartilhando a ambição da empresa de unir a humanidade por meio do esporte e incentivar o apoio universal a um futuro sustentável. Em 2023, como parceira da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, a Hyundai conectou a história das mulheres no esporte com uma homenagem a jogadoras notáveis.

O patrocínio da CONMEBOL Libertadores contribuirá para aumentar a visibilidade das ações sociais da Hyundai ligadas ao futebol na região, bem como para unir os cerca de 40 mercados em que a marca opera nas Américas Central e do Sul em uma plataforma comum de relacionamento com clientes, torcedores e comunidades locais. As ações e campanhas relacionadas serão comunicadas pela sede regional da Hyundai, a Hyundai Motor Central & South Américas – HMCSA, ao longo do período de patrocínio, 2024 – 2026.