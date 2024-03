Furtos de celular em show na Pedreira: um homem é preso em flagrante

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem em flagrante por furtar um celular durante um show que aconteceu no último sábado (23), na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba.

O trabalho da polícia começou depois que a vítima procurou a delegacia da Polícia Civil para relatar o crime e registrar o boletim de ocorrência.

“A equipe da investigação juntamente com uma das vítimas se deslocaram no público com aproximadamente 20 mil pessoas e lograram êxito em prender o suspeito do furto de celulares. Na delegacia, ele foi identificado e constatamos que o mesmo tem uma longa ficha criminal por furto”, afirma o delegado Luiz Carlos de Oliveira.

As investigações apontaram que o homem preso já cometeu o mesmo tipo de crime em outros shows que aconteceram em Curitiba. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário.

Apesar do suspeito ter sido detido, o celular da vítima ainda não foi recuperado.

