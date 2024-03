A tradicional apresentação da Paixão de Cristo do Grupo Lanteri será apresentada dia 29 de março (Sexta-Feira Santa), às 19h, no Espaço Lanteri, no bairro Orleans, em Curitiba.

“Será um espetáculo emocionante que irá tocar a todos”, declara Anderson Luis Ombrellino, cantor lírico que interpreta Jesus pela segunda vez. Ele participa do grupo há 33 anos, tinha apenas 11 anos quando começou. “O Lanteri é muito acolhedor, é uma extensão da família. Interpretar Jesus é uma grande responsabilidade, estou ansioso”, conta.

Este é o segundo ano que o espetáculo será apresentado no novo espaço do grupo. A área doada em comodato pela Arquidiocese de Curitiba tem 15 mil m2 e está localizada entre a Rodovia do Café e a Rua Amadeu Piotto.

Futuramente a intenção é construir uma cidade cenográfica no local para a apresentação da Paixão e de outros espetáculos. De acordo com o grupo, a obra irá permitir também o desenvolvimento de outras atividades socioculturais para as comunidades do entorno.

A Paixão de Cristo do Lanteri é a segunda maior apresentação, ao ar livre, do Brasil. Reúne cerca de 1 mil voluntários entre atores, equipe técnica e produção. A expectativa deste ano é atrair cerca de 17 mil pessoas para o evento.

A encenação é composta por 31 cenas que narram a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ascensão e ressurreição. A duração do espetáculo é de aproximadamente 2 horas. A estrutura do espetáculo comporta três palcos principais unidos por uma passarela de 72m que somam 1.100 m² e ainda 250 m² de cenário vertical.

Entre as novidades deste ano, a participação especial da soprano ítalo-brasileira Ornella de Lucca, cantora de ópera que fará o papel de Verônica, a mulher piedosa que comovida com o sofrimento de Jesus enxuga seu rosto com um véu. Em tempos de intolerância, um dos destaques é a cena da Samaritana que ilustra a importância da compaixão, do amor e da aceitação do outro.

“Queremos tocar o coração das pessoas com o espetáculo reforçando o lema da Campanha da Fraternidade: “Vós sois irmãos”. Além da grandiosidade, na minha opinião, o que atrai essa quantidade de gente todos os anos é a vontade e a necessidade de passar pela experiência da gratuidade do amor. Hoje tudo tem preço, nada é de graça. As pessoas também precisam apenas receber, serem acolhidas, sem necessariamente dar nada em troca”, declara Aparecido Massi, diretor artístico do Lanteri.

A entrada é gratuita, quem puder poderá contribuir doando 1kg de alimento não perecível ou um agasalho que será doado via Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense). De acordo com a produção, mesmo com chuva haverá apresentação. A Paixão será encenada às 19h, mas a partir das 18h15 atores do grupo farão performances para entreter o público e prepará-lo para o clima do espetáculo.

Últimos ensaios

27/03 (quarta-feira) – 19h às 22h (Ensaio geral) no Espaço Lanteri. (Rua Amadeu Piotto, 590 – Orleans).

28/03 (quinta-feira) – 19h às 22h (Ensaio geral) no Espaço Lanteri.

Qualquer pessoa pode participar da apresentação como ator ou técnico voluntário, os interessados devem comparecer no local nos dias e horários de ensaio. Não há necessidade de ter experiência com teatro e não tem limite de idade.

Grupo Lanteri

Há 46 anos o Grupo Lanteri ocupa lugar de destaque no cenário cultural de Curitiba atraindo multidões em suas apresentações populares. ‘Teatro feito pelo povo para o povo’ é o lema que caracteriza o grupo. Seus integrantes são voluntários, pessoas de todas as idades, religiões e classes sociais que se renovam anualmente. A primeira apresentação do espetáculo Paixão de Cristo foi em 1978, na Vila São Paulo, no Uberaba, em Curitiba.

