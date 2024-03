Mudanças no trânsito

Quem dirige pelo Bairro Alto, em Curitiba, precisa fica atento às mudanças no trânsito em ruas da região. A partir das 11h desta terça-feira (26), a Rua Antônio Cândido Cavalim terá alteração de tráfego preferencial.

Com a alteração, a Rua Antônio Cândido Cavalim passa a ter preferência de tráfego em relação à Rua Rio Araguari. Segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), que é responsável pela mudança, a medida deve aumentar a segurança de quem trafega por ali.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de preferência de tráfego poderá ser adiada pela Setran.

Intervenções no trânsito

Intervenções como essa no trânsito da cidade, conforme a prefeitura de Curitiba, são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da prefeitura.

