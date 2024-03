A UP contribui para concretizar o sonho da graduação, mas, além da educação, promove também esporte, lazer e cultura em prol dos curitibanos.

Em 2024, Curitiba completa 331 anos e a Universidade Positivo – UP tem muito orgulho em fazer parte da história da capital do Paraná. Há mais de três décadas, a UP vem contribuindo para concretizar o sonho da graduação dos paranaenses, por onde já se formaram mais de 35 mil profissionais, dedicados a fazer de Curitiba e do Paraná lugares cada vez melhores.

Hoje, a UP é reconhecida como uma das principais instituições de ensino superior do Paraná, com cursos conceito máximo no ENADE, entre eles o de Medicina, além do Selo OAB recomenda no curso de Direito, entre outras inúmeras conquistas. Isso se dá graças a todos os curitibanos que confiam no comprometimento da Instituição com sua comunidade.

“Temos muito orgulho em fazer parte da história de Curitiba e seu desenvolvimento, contribuindo diretamente na formação de profissionais transformadores de suas realidades, por meio de uma estrutura de qualidade, tecnologia de ponta e educação de excelência. Porém esse nosso compromisso ultrapassa a sala de aula, e reflete a nossa relação próxima com toda a comunidade Curitibana, seja por meio dos nossos serviços prestados à população, ou na oferta de espaços de lazer, cultura e esporte, todos essenciais para o desenvolvimento pleno e saudável da nossa sociedade”, afirma o Prof. Dr. Roberto Di Benedetto, Reitor da UP.

Compromisso com a comunidade e seu entorno

A Universidade Positivo acredita que a educação é a chave para a mudança e o desenvolvimento de um país mais próspero em todos os sentidos. Por isso, sempre se empenhou não apenas em educar, mas também em formar pessoas e profissionais engajados e preocupados com o mundo ao seu redor.

Atualmente, a instituição oferece serviços à comunidade dentro das estruturas da Universidade e em instituições parceiras, entre eles: clínica de fisioterapia, odontologia, nutrição e psicologia; que beneficiam mais de 10 mil pessoas anualmente. Um desses serviços que merece destaque neste início de ano é a consultoria para a declaração de imposto de renda. Os estudantes do curso de Ciências Contábeis estão à disposição da população para esclarecer dúvidas sobre o imposto, suas obrigatoriedades e para auxiliar na utilização das plataformas e tecnologias necessárias. “[Esse serviço] contribui de diversas maneiras. Porque ajudamos pessoas reais, elas chegam com problemas de verdade para a gente, a gente soluciona e aprende cada vez mais com isso. Acaba agregando o nosso currículo”, conta Maicon Diniz, estudante de Ciências Contábeis na Universidade Positivo.

Cultura, Lazer e Esporte juntos com a Educação: uma realidade na UP

Piscina no Centro Esportivo UPX Sports. Crédito: Divulgação/UP

Além disso, a Universidade Positivo segue também focada em promover o esporte, lazer e a cultura aos curitibanos. Para isso, a instituição conta com o centro esportivo UPX Sports, que oferece mais de 10 espaços ideais para uma variedade de práticas esportivas. Com academia, salas de dança e luta, piscinas aquecidas, ginásio poliesportivo, pista de atletismo e campos oficiais e sintéticos, o local recebe diariamente mais de 1.000 pessoas e é palco de competições e eventos regionais e nacionais.

Ariadne Francine, campeã na prova dos 1.500 metros no Campeonato Brasileiro de Masters de Natação, é um exemplo de como os esportes e as instalações oferecidas pela UP podem transformar vidas. “Aos sete anos eu tinha uma limitação na perna direita e não podia fazer exercícios de impacto, pular, correr, jogar bola, estava fora de questão. Então a gente veio para a UP, que tinha um projeto bem legal com as crianças, e eu aprendi a nadar, começando com exercícios básicos e a gente foi evoluindo e aí começou a brincadeira (risos)”, conta a nadadora, agora com 30 anos.

Além disso, a Universidade Positivo se dedica ativamente em promover eventos culturais e de lazer, aproximando tanto os alunos quanto a comunidade de Curitiba dessas experiências enriquecedoras. Nos últimos anos, tem sediado e participado de grandes eventos, como a Constelação Natal e o Festival Internacional de Hip Hop – FIH2. E neste mês de março, mais uma vez, fará parte do Festival de Curitiba e sediará a abertura. “Nosso ideal é tentar ao máximo utilizar nossas estruturas para beneficiar a comunidade, pois essa é a nossa forma de retribuir a confiança que os curitibanos depositaram em nós. Além de aproximar cada vez mais a cultura local dos nossos estudantes”, explica o Reitor.

Cuidado com o patrimônio da cidade

Prédio do Campus Santos Andrade da Universidade Positivo. Crédito: Divulgação/UP

No Centro, está o edifício histórico com quase 100 anos, onde está situado o campus Santos Andrade da Universidade Positivo. O Prof. Marcelo Gallina, coordenador de integração da Escola de Comunicação e Design da Instituição, nutre uma relação especial com a região e desempenhou um papel fundamental no planejamento dessa unidade. “Esse espaço foi concebido com muito carinho. Preservar a fachada histórica e valorizar o prédio era essencial, mas, ao mesmo tempo, buscamos introduzir inovações para atender às necessidades dos alunos. Assim, mantivemos o aspecto histórico na parte externa, mas os espaços internos foram projetados com foco nas demandas por inovação dos estudantes. Afinal, é aqui que formamos os profissionais, e é nesse ambiente que ocorre o seu dia a dia”, explica.

Apesar de não ser um edifício histórico, o campus principal da UP no Campo Comprido também tem uma conexão significativa com a cidade. Afinal, a instituição trouxe planejamento, inovação e infraestrutura completa, transformando a “cara” da região. “O Campus Ecoville está conectado ao plano de Curitiba, que vem sendo desenvolvido desde os anos 70 para cá. Trazendo uma arquitetura contemporânea, um espaço de educação arrojado, planejado para décadas do futuro”, acrescenta o professor de Arquitetura e Urbanismo, Roberto Tourinho Fontan.

