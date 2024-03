O ParkShoppingBarigüi, localizado no bairro Mossunguê, em Curitiba, colocou em prática desde terça-feira (26), um novo tipo de ticket de estacionamento. A placa do carro agora pode ser cadastrada em um aplicativo, sem a necessidade de passar pela cancela de entrada.

LEIA MAIS – Curitibano desiste de vender frango e fatura hoje mais de R$ 1 milhão

Segundo o shopping, o cadastro da placa é feito pelo aplicativo Multi, no ícone Estacionamento. O cliente informa a placa do veículo e escolhe um meio de pagamento – cartão de crédito, SemParar, ConectCar e Taggy. O interessante que os clientes pelo Acesso Multi garantem 20% de desconto.

“A Multiplan vem passando por um processo de transformação digital e, através do aplicativo Multi, cria uma relação direta com o consumidor, a fim de entender seu perfil e necessidades. O Acesso Multi é mais um serviço pioneiro e inédito no país, com o objetivo de aprimorar a experiência dos nossos clientes antes, durante e após a visita ao shopping”, afirmou Richard Svartman, diretor de Estratégia Digital da Multiplan.

VIU ESSA? Homem que cortou corda de trabalhador em Curitiba é denunciado por homicídio tentado

Vale reforçar que clientes não cadastrados no Acesso Multi tem a opção de pagar o estacionamento digitando a placa do veículo nos totens de autoatendimento ou no próprio aplicativo Multi. Ainda segue a opção de retirar o ticket de papel nas vias de entrada.

A expectativa é que todos os shoppings da rede Multiplan tenham as entradas totalmente sem cancela no primeiro semestre de 2024.

Você já viu essas?

Empreendedorismo Curitibano desiste de vender frango e fatura hoje mais de R$ 1 milhão Que delícia! Comida Di Buteco: 40 bares disputam título de “melhor de Curitiba” Barbaridade! Homem que cortou corda de trabalhador em Curitiba é denunciado por homicídio tentado