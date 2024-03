Rolândia surpreendida: homem é encontrado andando nu pela cidade

A Polícia Civil do Paraná identificou um homem, de 33 anos, como o indivíduo que transitava nu em Rolândia, na região Norte do Estado. Foi confeccionado um termo circunstanciado de infração penal pela prática de ato obsceno.

“Chegou ao conhecimento da polícia alguns vídeos que circulavam em redes sociais de um indivíduo nu transitando pela cidade. Diante das informações, a equipe policial iniciou as investigações que resultou na identificação de um homem que já possui antecederes criminais e está em regime aberto desde fevereiro de 2024”, afirma o delegado Bruno Rocha.

LEIA TAMBÉM:

>> Quadra da encrenca no Centro histórico de Curitiba vira abrigo para a violência; Vídeo!

>> Shopping de Curitiba elimina cancelas e muda pagamento de estacionamento

Segundo o depoimento do homem e de testemunhas, ele estaria fazendo uso de remédios controlados.

O indivíduo foi ouvido e liberado, sendo confeccionado um termo circunstanciado de infração penal.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!