Uma quadra esportiva no bairro São Francisco, em Curitiba, está deixando de atender crianças, adolescentes e adultos que desejam praticar exercícios. Localizado na Rua Inácio Lustosa, em frente ao Jardim General Gastão Pereira Cordeiro, o espaço virou ponto de moradores em situação de rua que deixam carrinhos de supermercado, colchões, sacos de roupas e outros utensílios pregados na grade de proteção. Além disso, há relatos de uso de drogas e furtos nas proximidades.

De acordo com um denunciante que procurou a Tribuna do Paraná, a quadra que servia para a prática esportiva de famílias, virou ponto de encrenca. Ameaças, discussões e medo afastaram os interessados em usar o espaço para o esporte em uma região histórica da capital.

+Leia mais! Paraná recebe cruzeiro de luxo Silver Wind; Veja detalhes e preço de uma viagem nele

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

“Aqui era legal, família. Tinha até mesa de ping-pong (tênis de mesa), agora tomaram conta, pedem dinheiro, os cachorro ficam soltos, uma confusão. Afastaram as crianças, adolescentes e adultos da quadra. Já pedimos providências e não tivemos retorno. Isso ocorre já algum tempo, cerca de dois anos”, comentou o homem que pediu para não ter o nome mencionado na reportagem.

Ainda segundo o denunciante, os moradores em situação de rua já foram flagrados com faca e invadindo imóveis furtando bicicletas, conforme os vídeos abaixo.

“Temos imagens de um cidadão armado com faca no começo do dia, outro que invadiu um imóvel e levou uma bicicleta. A coisa tá feia e todo dia tem encrenca. Reforço aqui, eles têm direito de usar a praça, o problema é morar na quadra. Qual o direito que temos ao pagarmos os impostos? Zero pelo jeito”, comentou o rapaz.

E aí prefeitura?

A Fundação de Ação Social (FAS) informou que faz a abordagem social, percorrendo as ruas da cidade para atender solicitações feitas pelos cidadãos ou fazer busca ativa. Confira na íntegra a nota sobre a reclamação no local:

“Somente neste mês de março, as equipes fizeram quatro abordagens sociais no local. Durante as abordagens, os educadores sociais falam dos serviços ofertados pelo município para a população em situação de rua e sobre o uso de espaço público. Apesar das tentativas de convencimento, as pessoas que frequentam o espaço não se identificam e nem aceitam seguir com as equipes para as unidades do município, onde encontram espaço para dormir, se alimentar e fazer a higiene, além de poderem ser encaminhadas para outros serviços, como de saúde e qualificação profissional, por exemplo. Como a Constituição Federal garante o direito de ir e vir de todo cidadão, a FAS não pode retirar as pessoas do local sem que aceitem atendimento”, diz a nota.

A Tribuna do Paraná também procurou a Secretaria de Defesa Social e Trânsito, responsável pela segurança em pontos públicos da capital. Em nota, informou que a Guarda Municipal de Curitiba reforçou o patrulhamento preventivo no Jardim General Gastão Pereira Cordeiro, no bairro São Francisco.

“A corporação esclarece ainda que mantém patrulhamento ostensivo preventivo em praças e órgãos públicos da cidade. Também presta apoio às demais forças de segurança, sempre que necessário. Em caso de emergência, o cidadão pode solicitar atendimento pelo telefone 153 ou pelo 190 da Polícia Militar“, respondeu o órgão municipal.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Empreendedorismo Curitibano desiste de vender frango e fatura hoje mais de R$ 1 milhão Que delícia! Comida Di Buteco: 40 bares disputam título de “melhor de Curitiba” Barbaridade! Homem que cortou corda de trabalhador em Curitiba é denunciado por homicídio tentado