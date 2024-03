Brasileiro morre após ser atingido por portão em mercado de Portugal

Um brasileiro morreu após ser atingido por um portão no supermercado em que trabalhava na cidade de Barcelos, em Portugal.

Felipe Torto dos Santos, 33, ficou gravemente ferido após ser atingido na cabeça por um portão de ferro no supermercado Pingo Doce, em 27 de fevereiro. Outra funcionária também ficou ferida, mas sem gravidade.

Eles estavam fechando o comércio no momento do acidente. O brasileiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Braga.

Felipe passou quase um mês internado, mas morreu em 23 de março. Ele deixa esposa e três filhos, diz a imprensa local.

Em Portugal, Felipe também trabalhava numa empresa têxtil em Abade de Neiva.

O funeral dele aconteceu na manhã desta quarta-feira (27) na Igreja da Misericórdia de Barcelos.

