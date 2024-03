Um homem, de 28 anos, suspeito de invadir e roubar funcionários em uma creche de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no começo deste mês, foi preso preventivamente na última terça-feira (26), no bairro Abranches, em Curitiba. Veja vídeo abaixo com detalhes sobre a prisão.

O crime, que foi registrado por câmeras de segurança, aconteceu na manhã do dia 6 de março, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Branca de Neve. Na ocasião, dois homens aproveitaram que o portão da creche estava aberto, invadiram o local, ameaçaram os professores e roubaram dois celulares. Apesar da violência da ação criminosa, em um local cheio de crianças, ninguém ficou ferido.

De acordo com o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) Igor Moura, as investigações foram iniciadas logo após o crime e contaram com o apoio do Instituto de Identificação da PCPR. “Também divulgamos as imagens das câmeras de segurança e recebemos diversas denúncias anônimas que nos auxiliaram na identificação de um dos envolvidos”, explica Moura.

Segundo a polícia, as investigações continuam a fim de identificar o segundo suspeito e esclarecer os fatos.

Drogas e anotações do tráfico

Na ação que levou à prisão, os policiais civis também cumpriram um mandado de busca e apreenderam na residência 50 gramas de cocaína, duas gramas de crack, anotações referentes ao tráfico e as vestimentas utilizadas pelo autor no crime.

O local alvo das buscas, de acordo com a polícia, funcionava como ponto de tráfico de drogas, também conhecido como “biqueira”. Lá, um casal, de 37 e 40 anos, foi localizado vendendo entorpecentes e autuado em flagrante pela prática criminosa. Além do suspeito do roubo a creche, o casal também foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3605-6550, diretamente à equipe de investigação.

