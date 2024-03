Solução econômica e sustentável, empresa possibilita economia mensal de até 20% nas contas de energia, sem a necessidade de obras ou instalações adicionais

Localizada em Tunas do Paraná, nossa maior usina parceira é um exemplo marcante de sustentabilidade energética. Operando na região de concessão da Copel, esta usina de 5 MW de potência instalada utiliza biomassa para gerar até 3.200.000 kWh por mês.

Uma incrível capacidade de abastecer mais de 6.000 residências e/ou

empresas que gastam em média R$500,00 mensais com energia elétrica. A NEX, além de proporcionar economia aos pequenos e médios consumidores de energia gerando impacto socioambiental, demonstra também sua dedicação à diversificação das fontes de energia, contribuindo assim para impulsionar a matriz energética brasileira em direção à sustentabilidade.

A NEX é referência no setor, especialmente quando se trata do modelo inovador de geração compartilhada. Presente em 8 estados brasileiros, a NEX tem impactado positivamente a vida de seus consumidores, oferecendo economia mensal de até 20% em suas contas de energia, sem a necessidade de obras ou instalações adicionais em suas casas, apartamentos ou empresas.

Essa solução revolucionária, que funciona com uma fatura mínima de energia de R$300, está transformando o panorama energético do Paraná.

A NEX Energy tornou possível para os consumidores locais usufruírem dos

benefícios da energia limpa de forma acessível e eficiente. Com um compromisso inabalável com a inovação e a sustentabilidade, a empresa está ajudando a transição para um futuro energético mais limpo e sustentável no Brasil.

“Acreditamos que a energia limpa deve ser acessível a todos”, afirma Renato Lolico, Engenheiro Eletricista e Presidente da Cooperativa de Geração Distribuída NEX Energy. Ele complementa:

“Com nosso modelo de geração compartilhada e nossa abordagem centrada

no cliente, estamos fazendo exatamente isso – fornecendo energia limpa, econômica e sustentável para comunidades em diversas regiões do Brasil”.

A NEX Energy não é apenas uma empresa de energia; é uma força motriz por trás da transformação do setor energético brasileiro. Com sua visão audaciosa e seu compromisso com a excelência, a empresa está ajudando na construção de um futuro mais sustentável.

