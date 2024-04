A startup curitibana Nex Energy busca parceiros para atuarem como corretores de energia e atenderem a crescente demanda por fontes renováveis

De olho na crescente demanda por fontes de energia renováveis, a startup curitibana Nex Energy está em busca de profissionais para suprir a necessidade do mercado. A empresa procura por vendedores autônomos interessados em virar parceiros da companhia.

Os profissionais atuarão como corretores de energia, com foco em criar negócios baseados nas soluções da empresa, que tem como missão utilizar a energia compartilhada para reduzir custos na conta de luz e os impactos ambientais.

Um mercado em crescimento

Quem procura por uma nova oportunidade no mercado de trabalho encontra no setor de energia renovável uma opção atrativa, já que a área está em pleno crescimento no Brasil. O país encerrou 2023 na sexta colocação do ranking mundial de geração de energia solar fotovoltaica, de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável.

São quase 2,5 milhões de sistemas fotovoltaicos que beneficiam mais de 3,5 milhões de unidades consumidoras, o que representa mais de R$139 bilhões em novos investimentos e mais de 840 mil empregos criados nos últimos 11 anos.

A transformação no setor energético brasileiro reflete a busca por uma atuação cada vez mais sustentável e por novas formas de economizar com a conta de luz.

Corretor de energia solar

O corretor de energia solar tem um papel importante para ajudar a transformar o setor elétrico no Brasil. Como vendedor externo da Nex Energy, o profissional é responsável por buscar novos consumidores que queiram economizar na conta de luz e ter uma atuação mais sustentável.

Ao efetuar negócios com as soluções da Nex Energy, o corretor de energia passa a ganhar renda por comissão, o que pode ocorrer de forma recorrente após a formação de uma carteira de clientes.

O que faz um corretor de energia solar?

O corretor de energia solar desempenha um papel estratégico na expansão da energia solar em lares e empresas brasileiras. Suas responsabilidades incluem a prospecção de consumidores e apresentação da Nex. Tanto pessoas físicas como jurídicas podem economizar até 20% todos os meses na conta de luz, sem qualquer investimento ou obra.

Para que isso ocorra, o corretor de energia precisa identificar as necessidades e expectativas dos clientes em relação à energia elétrica, além de demonstrar os benefícios financeiros, ambientais e de sustentabilidade da energia solar.

Mercado de energia solar

O mercado de energia solar está em alta. Atenta à crescente demanda de pessoas e empresas por fontes de energia renovável, a Nex Energy atua com geradores independentes para o gerenciamento da energia produzida. O resultado é mais eficiência para as usinas de energia.

Referência em geração compartilhada, a startup conta com mais de 37 MW de energia solar, hidráulica, biomassa e biogás operando em seis estados brasileiros. São cerca de 15 GW gerados mensalmente. Ainda em 2024, serão mais 30 MW e três novos estados atendidos: Goiás, Piauí e Espírito Santo.

A Nex Energy traz benefícios e economia de até 20% na conta de luz dos clientes, sem qualquer investimento inicial ou obra. Isso é feito por meio da energia compartilhada, uma alternativa de energia renovável que permite o armazenamento e a distribuição da energia excedente.

A empresa pode ajudar os interessados em atuar como corretor de energia a alcançar o sucesso nesse mercado em pleno crescimento. Acesse o site da Nex Energy e faça o seu cadastro.