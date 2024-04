Tanto a usina fotovoltaica quanto o painel solar usam o sol como fonte energética para geração de energia limpa e renovável, mas desempenham funções diferentes

O sol é usado como fonte para geração de energia limpa e renovável, que além de ajudar a economizar com a conta de luz no final do mês, contribui para a proteção ambiental. Nesse processo, a usina fotovoltaica e o painel solar desempenham papéis essenciais, mesmo que distintos. Continue a leitura e descubra qual é a diferença.

Fontes de energia solar

Mesmo relacionados à energia solar, a usina fotovoltaica e o painel solar têm funções distintas e desempenham papéis pouco relacionados: enquanto os painéis solares captam a luz do sol para geração de eletricidade em residências ou comércios, a usina é um sistema de grande porte que produz e vende energia limpa.

Usina fotovoltaica

Também chamada de central fotovoltaica, a usina fotovoltaica é um sistema de energia solar de grande porte construído para a produção e venda de energia elétrica. A geração elétrica da usina solar vem dos painéis fotovoltaicos, que convertem a luz do sol diretamente em energia elétrica para ser vendida para a rede.

As usinas de energia solar fotovoltaica são fontes importantes de energia renovável no país, beneficiando consumidores ao gerar e distribuir eletricidade para a rede elétrica. Além disso, elas mitigam as emissões de gases de efeito estufa ao ajudar a reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

Painel solar

O painel solar (placa) capta a radiação do sol, que é transformada em energia elétrica com a ajuda de um inversor (equipamento capaz de converter a corrente contínua em corrente alternada), por meio do efeito fotoelétrico.

Os painéis solares são compostos por células solares feitas de silício como matéria-prima principal. Quanto maior a demanda de energia de um imóvel, maior será o sistema fotovoltaico necessário, composto por vários painéis solares.

Nex Energy

Referência no mercado de geração distribuída, a startup curitibana Nex Energy tem o objetivo de transformar a realidade do consumo de energia em casas e empresas. Com usinas de fontes renováveis, a empresa proporciona uma economia mensal na conta de luz de até 20%, sem qualquer investimento ou obra.

Além disso, os contratos com os geradores não possuem garantia de inadimplência e take or pay pela geração, proporcionando baixo risco ao negócio. A startup tem um modelo de negócio desenvolvido para não gerar custo de aquisição ao cliente, centralizando os produtos em uma plataforma própria de operação digital e operando com inteligência sobre o comportamento de geração e economia. Outra característica é o baixo custo, além da atuação nacional com execução em diversas concessionárias.

Uma das únicas startups com atuação nacional e com execução em várias concessionárias, a Nex não tem fidelização, então se o cooperado precisar, ele pode cancelar o serviço quando quiser.

Além disso, os cooperados recebem todos os meses o relatório de economia, com todos os dados da entrega e muito mais transparência para entender o seu consumo. Clique aqui e saiba mais sobre a Nex Energy.