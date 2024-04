O setor energético brasileiro está passando por transformações significativas, como o aumento de investimento em fontes de energia renovável

A energia elétrica é um dos serviços básicos que mais pesa no orçamento do consumidor no final do mês. A boa notícia é que o setor energético brasileiro está passando por transformações significativas, como o crescente investimento em fontes de energia renovável como alternativa para reduzir os custos com a conta de luz.

Continue a leitura e descubra o que esperar do setor energético em 2024, como tirar proveito das fontes renováveis para economizar no valor da conta de luz e como ser mais sustentável.

Tendências globais

O mercado de energia cresce em um ritmo acelerado, incentivado pela adoção de práticas mais sustentáveis e pela tendência mundial de descarbonização. O Brasil ganha destaque por figurar entre os maiores mercados de energia global em todo mundo, de acordo com a Wood Mackenzie.

Além da preocupação com práticas mais sustentáveis, governos, empresas e consumidores finais buscam uma alternativa para reduzir custos, economizando na conta de luz.

Para atender às demandas atuais, empresas oferecem um modelo de negócios baseado na geração compartilhada de energia, o que implica na economia de até 20% do valor da conta de luz mensal.

Setor energético em constante transformação

Até 2032, espera-se que o Brasil seja o quinto maior mercado de energia solar do mundo, superando países como Japão em capacidade instalada acumulada. Aliado a isso, o consumo de energia elétrica no país deve crescer 3,5% em 2024, segundo projeção do Planejamento Anual de Operação Energética.

Os dados refletem a importância que fontes de energia limpa desempenham atualmente no Brasil. Para suprir a demanda por soluções de energia focadas em sustentabilidade, inovação e eficiência energética, o mercado está apresentando alternativas mais acessíveis e investindo esforços para contratar corretores de energia.

Usina de energia: fonte de economia

Para beneficiar consumidores a partir da geração e distribuição de eletricidade, empresas estão investindo em usinas de energia solar fotovoltaica e, com isso, reduzem os custos de energia e mitigam as emissões de gases de efeito estufa, ajudando a reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

A partir da geração compartilhada de energia, a energia limpa é disseminada por meio das usinas localizadas em diversas regiões do país. Empresas conectam os clientes às suas usinas de fontes renováveis e possibilitam uma economia mensal na conta de luz de até 20%, sem a necessidade de qualquer investimento ou obra por parte do contratante.

Energia renovável em ascensão

O mercado de energia limpa está em crescimento acelerado, com empresas buscando fontes renováveis de energia para reduzir custos, mitigar impactos ambientais e cumprir regulamentações, enquanto melhoram sua imagem corporativa e impulsionam a inovação e a competitividade.

Para atender o público, uma nova profissão ganha espaço: a do corretor de energia. O aumento da busca por estes profissionais reflete a adoção acelerada de tecnologias renováveis e a necessidade de expertise para navegar em um mercado em constante evolução.

Nex Energy: soluções transformadoras

Nascida em 2017, na cidade de Curitiba-PR, a Nex Energy tem o propósito de transformar a realidade do consumo de energia das pessoas, em suas casas e empresas. Referência de avanço para um futuro mais sustentável e eficiente, a startup é voltada para o gerenciamento de energia a partir de usinas de fontes renováveis.

Seu modelo de negócios foi desenvolvido para não gerar custo de aquisição ao cliente, pois não há necessidade de instalações ou obras. Além disso, não há obrigatoriedade de fidelização: o cancelamento do serviço pode ser feito a qualquer momento.

O gerenciamento de energia renovável é feito por meio de uma plataforma própria de operação digital, com inteligência sobre o comportamento de geração, economia e baixo custo.

