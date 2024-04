Descubra o que é energia limpa e quais as principais fontes de energia limpa e renovável do Brasil

Uma das formas de ser mais sustentável é usar uma fonte de energia limpa. Além de beneficiar o meio ambiente e reduzir os impactos ambientais, esse tipo de fonte energética também ajuda a impulsionar a economia, cria empregos e melhora a qualidade de vida das pessoas.

O uso de fontes limpas ou renováveis representa uma alternativa aos impactos em relação ao desmatamento causado pelos combustíveis fósseis, que ainda são usados no Brasil para a geração de energia. Continue a leitura e descubra o que é energia limpa e como usá-la, sem gastar muito.

Energia acessível e limpa: um caminho possível

Além de contribuir para a sustentabilidade e reduzir o impacto ambiental, a energia limpa (renovável) proporciona vários benefícios para quem procura economia de energia e redução de custos na conta de luz.

Para saber qual a melhor opção de fonte renovável para atender a sua demanda e necessidade, é importante entender o que é energia limpa, quais as fontes existentes e como funciona o investimento em energia compartilhada.

O que é energia limpa

A energia limpa é aquela que não emite poluentes na atmosfera. Ou seja, não apresenta fatores prejudiciais à natureza e gera um mínimo impacto na área onde é instalada, contribuindo para a sustentabilidade do planeta.

Com grande potencial de crescimento no Brasil, a energia solar é uma das apostas do mercado energético, por ser uma fonte limpa e sustentável, obtida a partir da radiação solar, por meio de painéis fotovoltaicos.

O sistema que contempla a geração de energia elétrica por fontes renováveis é chamado de energia compartilhada – também conhecido por geração distribuída. Ele envolve o compartilhamento de energia renovável entre diversos consumidores.

Fontes de energia limpa

Existem seis principais fontes de energia limpa no Brasil. Uma delas é a energia hidráulica, que promove a geração de energia pela força da queda das águas nas barragens dos rios, responsável por mover as turbinas das usinas.

Já a energia eólica conta com a força dos ventos para geração de energia elétrica por meio dos aerogeradores. A energia solar, por sua vez, é obtida a partir da radiação do sol captada pelos painéis fotovoltaicos, que é convertida em energia elétrica.

Derivada de materiais orgânicos como resíduos agrícolas e madeira, a energia biomassa é mais uma alternativa para substituir os combustíveis fósseis. Existe também a energia maremotriz, que aproveita o movimento das marés para gerar eletricidade, mas sua aplicação ainda é limitada. Por fim, a energia geotérmica utiliza o calor proveniente do interior da terra para gerar energia – ela também não é amplamente explorada.

Investimento em energia compartilhada

A energia compartilhada é uma maneira colaborativa e sustentável de aproveitar as fontes renováveis, beneficiando tanto o bolso quanto o meio ambiente. Ao reunir um grupo de pessoas físicas ou jurídicas, os custos para instalação do sistema de geração de energia renovável são divididos e a energia gerada é compartilhada entre os membros do grupo, permitindo que todos tenham acesso a uma eletricidade mais barata.

Para facilitar ainda mais o acesso à energia limpa, algumas empresas criam modelos de negócios sem geração de custo de aquisição, investimento, obra ou troca nas instalações de pessoas físicas ou jurídicas, como é o caso da Nex Energy, startup curitibana.

Nex Energy

Referência no mercado de geração distribuída, a Nex Energy viabiliza o acesso à energia limpa sem custos de investimento inicial. A empresa adota usinas de fontes renováveis e proporciona uma economia mensal na conta de luz de até 20%, sem a necessidade de qualquer investimento ou obra, transformando a realidade do consumo de energia em casas e empresas.

A Nex Energy é uma das únicas startups de atuação nacional com execução em várias concessionárias e validação dos comportamentos regionais para aquisição. Seu modelo de negócio não tem fidelização, então se o cooperado precisar, ele pode cancelar o serviço quando quiser.

Além disso, os cooperados recebem todos os meses o relatório de economia, onde consta todos os dados da entrega de energia, tendo muito mais transparência para entender o seu consumo.

Os contratos da companhia com os geradores não possuem garantia de inadimplência e take or pay pela geração, proporcionando baixo risco ao negócio. Seus produtos são centralizados em uma plataforma própria de operação digital, operando com inteligência sobre o comportamento de geração e economia.

Conheça melhor todas as vantagens oferecidas pela Nex Energy.