Criada em Curitiba, a startup Nex Energy é referência no mercado de energia compartilhada

A energia elétrica é o serviço básico que mais pesa no orçamento dos consumidores brasileiros: 87% considera a conta de energia cara e não possui alternativa para maior eficiência energética. Com o objetivo de solucionar esse problema, a Nex Energy foi criada na cidade de Curitiba-PR, em 2017.

Com a missão de transformar a realidade do consumo de energia das pessoas, em suas casas e empresas, a Nex Energy possui usinas de fontes renováveis para proporcionar uma economia mensal na conta de luz de até 20%, sem qualquer necessidade de investimento ou obra.

Ao oferecer um hub de serviços e soluções sustentáveis voltadas para energia no modelo one stop shop, a startup curitibana é referência de avanço para um futuro mais sustentável e eficiente.

Conheça a seguir o manifesto da Nex Energy e como a empresa contribui para um futuro mais verde para toda a sociedade.

Manifesto NEX: o futuro precisa ser verde

“Na jornada da evolução energética, buscamos um amanhã mais sustentável. Nossa visão vai além da mera geração de energia; somos arquitetos de uma rede, onde cada fio traça um só caminho: o futuro habitável.

Por aqui, a energia se tornou mais do que uma fonte de luz; é a força que une comunidades, empresas e o mundo em uma trama de desenvolvimento. Na NEX, compreendemos a responsabilidade que vem com a capacidade de iluminar caminhos. Por meio de uma abordagem comprometida com a sustentabilidade, moldamos a paisagem energética com respeito ao meio ambiente e compromisso com a inovação.

Não é à toa que o nosso “NEX” faz parte da palavra “conexão”, presente no meio, conectando todas as letras, pois é o cerne da nossa identidade. É isso que fazemos! Conectamos recursos naturais com tecnologia, unindo expertises para criar soluções que transcendem fronteiras. Enquanto gerimos energia, também cultivamos laços entre as comunidades que servimos e o planeta que compartilhamos.

Na NEX, entendemos que a elegância reside na simplicidade eficaz. Nosso compromisso com a excelência se reflete em cada aspecto de nossa operação. Da eficiência de nossas usinas parceiras à transparência de nossas práticas, cada ação é uma expressão de nossa dedicação à qualidade e responsabilidade.

É nossa vez… O futuro da energia está em nossas mãos, e na NEX, estamos prontos para transformar em algo melhor para todos. Iluminamos o caminho para um amanhã mais sustentável, onde a conexão entre energia, inovação e responsabilidade redefine o significado de progresso.

Junte-se a nós nessa jornada, onde a nossa energia é a força motriz que ilumina o futuro e conecta todos a um compromisso comum.”

NEX | Conectando o futuro com energia limpa

Referência em geração distribuída

A Nex Energy é uma das únicas startups com atuação nacional e execução em várias concessionárias do país. A empresa é referência no mercado de geração distribuída e tem um modelo de gerenciamento de energia renovável desenvolvido para não proporcionar custo de aquisição ao cliente. Sem fidelização, o cooperado pode cancelar o serviço a qualquer momento.

O gerenciamento de energia renovável é feito por meio de uma plataforma própria de operação digital, com inteligência sobre o comportamento de geração, economia e baixo custo.

Para conseguir entregar uma economia de até 20% na conta de luz, a Nex Energy atua com geradores independentes, contratados pelas usinas para gerenciamento da energia produzida. O resultado é uma maior eficiência para as usinas de energia em geração distribuída.

Hoje, a Nex Energy tem geradores operando com mais de 37 MW de energia solar, hidráulica, biomassa e biogás em seis estados brasileiros. Isso representa cerca de 15 GWh gerados mensalmente. Em 2024 serão mais 30 MW operando em três novos estados: Goiás, Piauí e Espírito Santo.

Setor energético em crescimento

O mercado de energia renovável está crescendo em um ritmo acelerado no Brasil, incentivado pela adoção de práticas mais sustentáveis, pela tendência global de descarbonização e pelas vantagens financeiras. Pessoas físicas e jurídicas encontram nas fontes limpas de energia uma forma de reduzir custos com a conta de luz.

Usina de energia, uma solução viável

A Nex Energy investe em parcerias com usinas de energia renovável para proporcionar alternativas mais acessíveis às empresas e pessoas. Especializada em geração compartilhada, a startup curitibana conecta clientes e usinas, possibilitando economia mensal na conta de luz e disseminando a energia limpa por meio de estruturas localizadas em diversos pontos do país.

Nex Energy procura corretores de energia

Para atender à crescente demanda de empresas e pessoas motivadas pela sustentabilidade e a reduzir custos com energia, a Nex Energy contrata corretores de energia.

Esses profissionais são responsáveis pela apresentação da empresa e pela prospecção de consumidores, além de atuarem na busca por novos consumidores interessados em economizar na conta de energia.

O corretor de energia é essencial para ajudar a transformar o setor elétrico no Brasil, promovendo práticas e soluções mais sustentáveis. Os interessados podem cadastrar seus dados no site da Nex Energy.

Energia compartilhada para reduzir custos

A geração compartilhada de energia é uma alternativa para quem não tem condições de gerar a própria energia, mas quer ter acesso à energia limpa e mais barata. Por meio dela, a Nex Energy oferece inúmeros benefícios, como armazenamento da energia excedente, monitoramento em tempo real do consumo e segurança nas transações energéticas por meio de tecnologia.

Além das inovações embarcadas, a geração compartilhada promove a sustentabilidade ambiental, economia de custos e o empoderamento comunitário.