O aluguel de usinas renováveis é um novo modelo de negócio utilizado por empresas que desejam oferecer benefícios aos clientes, como redução na conta de luz

Você já ouviu falar em aluguel de usinas de energia renovável? Este é um novo e promissor modelo de negócio utilizado por empresas que buscam oferecer benefícios aos clientes, como redução na conta de energia, baixo investimento e ausência de instalação ou obra.

No Brasil, as usinas que geram energia renovável ganham cada vez mais espaço. De acordo com a Aneel, elas representam cerca de 84% da energia elétrica produzida internamente e utilizada no país. Entenda como funciona o aluguel de usinas renováveis e quais são os benefícios para consumidores finais e para empresas.

Os benefícios do aluguel de energia renovável

Para atender à crescente demanda de empresas e pessoas em busca de fontes renováveis como alternativa para economizar na conta de luz, muitas empresas estão implementando um novo modelo de negócio: o aluguel de usinas renováveis.

Esta modalidade oferece benefícios para os clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, e também para o meio ambiente, já que contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa e preservação dos recursos naturais.

O aluguel de usinas de energias renováveis implica em menor custo de instalação e manutenção, já que existe um compartilhamento entre os locatários.

Usina de energia

Você sabe o que é uma usina de energia renovável? Trata-se de uma instalação que utiliza painéis fotovoltaicos para captar e converter a luz solar em eletricidade, que pode ser distribuída para a rede elétrica ou usada localmente, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.

Energia renovável

As vantagens da energia renovável são várias, principalmente quando o modelo de geração compartilhada é adotado. A energia limpa tem ficado cada dia mais acessível devido à capacidade de promover sustentabilidade ambiental, economia de custos e empoderamento comunitário.

A geração compartilhada de energia renovável possibilita ainda o armazenamento da energia excedente, sem a necessidade de realizar a instalação das placas fotovoltaicas no local, por exemplo.

Nex Energy

Referência no mercado de geração distribuída de energia, a startup curitibana Nex Energy tem um modelo de negócios desenvolvido para não gerar custo de aquisição ao cliente. A partir da utilização de usinas de fontes renováveis, a empresa proporciona uma economia mensal na conta de luz de até 20%, sem qualquer investimento ou obra.

Voltada para o gerenciamento de energia renovável, a startup centraliza os produtos em uma plataforma própria de operação digital e opera com inteligência sobre o comportamento de geração e economia, oferecendo soluções de baixo custo, além da atuação nacional com execução em diversas concessionárias.

A Nex Energy atua com geradores independentes que gerenciam a energia produzida. O resultado é uma maior eficiência para as usinas de energia: são mais de 37 MW de energia solar, hidráulica, biomassa e biogás em operação em seis estados brasileiros, sendo aproximadamente 15 GWh gerados mensalmente.

Para 2024, serão mais 30 MW gerados e atuação ampliada para três novos estados: Goiás, Piauí e Espírito Santo. Para saber mais sobre a Nex Energy, clique aqui.