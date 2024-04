Com o aumento no Brasil da busca por fontes renováveis de energia, crescem as oportunidades de trabalho para os corretores de energia

A crescente demanda de empresas e pessoas que desejam usar fontes energéticas sustentáveis, além de trazer benefícios para as finanças, causa impactos positivos no mercado de trabalho brasileiro com o surgimento de uma nova profissão: o corretor de energia.

O aumento da busca por corretores de energia reflete a adoção acelerada de tecnologias renováveis, como também a necessidade de expertise para navegar em um mercado em constante evolução.

Oportunidades no mercado de energia limpa

A energia renovável tem sido um tema cada vez mais frequente nos debates empresariais e no dia a dia dos brasileiros. Em 2023, 93,1% de toda a energia gerada no país veio de fontes renováveis, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Essa transformação no setor de energia reflete a busca por uma atuação mais sustentável e o cuidado necessário com o meio ambiente, assim como também diz respeito às alternativas encontradas para economizar quando o assunto é conta de luz.

O valor médio das dívidas dos brasileiros aumentou 12,2% no último ano, como aponta uma pesquisa realizada pela Paschoalotto (empresa de recuperação de crédito). O cenário reflete a conjuntura econômica do país, que enfrenta taxas de juros elevadas, e afeta diretamente o bolso dos cidadãos.

Em meio à crescente adoção de energias limpas e à busca por economia, surgem oportunidades para atuar em uma nova carreira: corretor de energia limpa no Brasil.

Corretor de energia

Responsável pela apresentação da empresa e pela prospecção de novos consumidores, o corretor de energia tem uma atuação focada em encontrar clientes que queiram economizar na conta de energia.

Além de ajudar a transformar a realidade do consumo de energia em casas e empresas, o corretor de energia também auxilia na mudança do setor elétrico brasileiro, enquanto atua como vendedor externo e representante de empresas de energia limpa.

Energia renovável

A energia renovável conquistou os brasileiros. Seja por meio de placas solares ou geradores independentes, a energia limpa ganha cada vez mais espaço nas casas e estabelecimentos comerciais.

Nesse contexto, a energia compartilhada é uma alternativa de consumo da energia renovável que possibilita o armazenamento e a distribuição da energia excedente, contribuindo para a economia na conta de luz de pessoas e empresas, além de proporcionar vantagens como o monitoramento do consumo de energia e mais segurança nas transações energéticas.

Usinas de energia

Para atender às necessidades da população e lidar com a crescente demanda por energia renovável, empresas e startups estão criando usinas de energia. É o caso da Nex Energy, startup de Curitiba-PR que atua com geradores independentes.

A Nex Energy gerencia a energia gerada, o que resulta em uma maior eficiência para as usinas de energia. Ao todo, a startup conta com mais de 37 MW de energia solar, hidráulica, biomassa e biogás operando em seis estados brasileiros.

São cerca de 15 GWh gerados mensalmente. Ainda em 2024, serão mais 30 MW e três novos estados atendidos: Goiás, Piauí e Espírito Santo.

Nex Energy

Referência em geração compartilhada, a Nex Energy é voltada para o gerenciamento de energia renovável. A startup tem um modelo de negócios voltado para a geração compartilhada, trazendo benefícios e economia de até 20% na conta de luz dos clientes, sem qualquer investimento ou obra.

Além disso, a Nex Energy também ajuda pessoas interessadas em atuar como corretores de energia a alcançar o sucesso no mercado energético brasileiro, que está em pleno crescimento.

