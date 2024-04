Responsável por garantir economia na conta de luz, a geração compartilhada de energia beneficia pessoas, empresas e o meio ambiente

Você já ouviu falar em geração compartilhada de energia? Criada em 2015 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é uma modalidade de geração distribuída de energia que reúne consumidores com o objetivo comum de partilhar a fonte solar gerada em um único sistema.

Cada vez mais popular entre pessoas e empresas interessadas em reduzir o custo da conta mensal de energia, a geração compartilhada dispensa a instalação de equipamentos, promove a sustentabilidade ambiental e o empoderamento da comunidade, contribuindo para o combate dos desafios energéticos e ambientais do século XXI.

Quais são os tipos de energia renovável do mercado?

Existem três principais tipos de energia compartilhada no Brasil: o autoconsumo remoto, a geração compartilhada e o condomínio solar. Todas voltadas para facilitar a vida e aliviar as contas dos consumidores.

Conheça a seguir as características de cada modalidade e descubra qual a opção ideal para cada perfil de consumidor.

Tipos de energia limpa

Na geração compartilhada, a energia elétrica injetada na rede de distribuição atende a demanda de outras unidades consumidoras, como pessoas físicas ou jurídicas que têm contrato de fornecimento de energia elétrica com a mesma distribuidora.

Isso ocorre por meio de um consórcio ou cooperativa, com os membros dentro da mesma área de atuação da distribuidora da região. Alguns exemplos de consumidores da geração compartilhada são: moradores de um prédio residencial, grupo de lojistas da mesma cidade em que atua a distribuidora e até mesmo empresários integrantes de prédio comercial.

O autoconsumo remoto corresponde à energia elétrica que atende a demanda de mais de um imóvel em propriedade de um único CPF ou CNPJ. Ou seja, ao instalar a energia solar na sua casa ou empresa, o excedente gerado pode ser compensado em outro imóvel também no seu nome.

Na modalidade de condomínio solar é possível instalar um sistema fotovoltaico em condomínios horizontais ou verticais. Nesse caso, todos os condôminos dividem os custos de investimento do sistema, de acordo com as regras estabelecidas entre eles.

Usinas de energia

As usinas de energia solar fotovoltaicas são exemplos inspiradores de integração da energia solar na matriz energética regional, beneficiando consumidores de todo Brasil.

Por meio da instalação de painéis fotovoltaicos, a usina solar converte a luz solar em eletricidade, que pode ser distribuída para a rede elétrica ou usada localmente. Além de contribuir para a redução da dependência de combustíveis fósseis, as usinas solares mitigam as emissões de gases de efeito estufa.

Geradores independentes

Você já percebeu que o setor de energia impulsiona a transição para uma matriz energética saudável. Os geradores independentes de energia limpa surgem como uma alternativa inovadora que promove a transição para fontes renováveis, como solar, eólica e biomassa, além de estimular a colaboração e a preservação do meio ambiente.

A geração compartilhada independente permite o armazenamento e a distribuição da energia excedente, contribuindo para a economia na conta de luz de pessoas e empresas, além de proporcionar vantagens como o monitoramento do consumo de energia e mais segurança nas transações de energia.

Nex Energy: uma solução inteligente

Atenta à procura crescente por fontes renováveis, a startup curitibana Nex Energy encontrou nesse modelo de negócios uma oportunidade para transformar o mercado brasileiro.

Com o objetivo de transformar a realidade do consumo de energia das pessoas, em suas casas e empresas, a startup dispõe de diversas usinas de fontes renováveis espalhadas pelo país, responsáveis por proporcionar uma economia mensal na conta de luz de até 20%, sem qualquer investimento ou obra.

Referência no mercado de geração distribuída, a Nex Energy tem um modelo de negócios desenvolvido para não gerar custo de aquisição ao cliente. A empresa centraliza os produtos em uma plataforma própria de operação digital e opera com inteligência sobre o comportamento de geração e economia. Outra característica é o baixo custo, além da atuação nacional com execução em diversas concessionárias.

