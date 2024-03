Obituário Curitiba: Falecimentos desta quinta-feira (28)

ADA CYRKLER FALLEIRO SALGADO, 92 ano(s). DENTISTA. JOSE EDSON SALGADO. Filiação: EDUARDO DE FREITAS FALLEIRO e ENEDIA CYRKLER FALLEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:00h.

ALTAIR REIS DE ANDRADE, 63 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: VACILIO DE ANDRADE e TEREZINHA DE JESUS DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:30h.

ALTAMIRO PEREIRA, 75 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. LEVINA PLACIDINO PEREIRA. Filiação: JOAQUIM ANTONIO PEREIRA e MARIA JOSE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 28 de março de 2024.

ALTINO CORREA DA LUZ, 71 ano(s). LAVRADOR. Filiação: SEBASTIAO CORREA DA LUZ e MARIA CRISTINA CORREA DA LUZ. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quinta-feira, 28 de março de 2024.

ANA HIURKO FELIPPE, 80 ano(s). DO LAR. JOAO GABRIEL FELIPPE. Filiação: PEDRO HIURKO e MARIA OSZIKA HIURKO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 28 de março de 2024.

ANA MARIA MORITO, 67 ano(s). DO LAR. Filiação: ANTONIO MORITO e LUCINDA DE JESUS RODRIGUES MORITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 28 de março de 2024.

ARLINDO FRIZON ZATTA, 78 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. SANTA LUCIA ZATTA. Filiação: ALBINO ZATTA e JOSEPHINA FRIZON ZATTA. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM ETERNO PARANAGUÁ PR, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:30h.

ARY ANTONIO FERRARI MAGALHAES, 74 ano(s). PORTEIRO(A). Filiação: LUIS FERREIRA MAGALHAES e VIRGINIA FERRARI MAGALHAES. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 09:00h.

CARLOS HENRIQUE CARDOSO, 53 ano(s). AUXILIAR ESCRITÓRIO. MARIZA MULLER. Filiação: ADILSON FILOMENO CARDOSO e SUELI LOPES CARDOSO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:00h.

CELICE SOARES VIEIRA, 91 ano(s). OUTROS. JURACI LOPES VIEIRA. Filiação: FLORENCIO SOARES DE CAMPOS e LEOVEGILDA SOARES DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 11:00h.

CLAUDIO CUNHA, 54 ano(s). VENDEDOR(A). SILVIANE MARIA GUARDIANO DA CUNHA. Filiação: ESMERALDO CUNHA e FRANCISCA DA SILVA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:30h.

CLEIR HORN MACHADO, 79 ano(s). ADVOGADO(A). Filiação: LUIZ AREAS HORN e FELICIDADE PORTELA HORN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO SÃO JOSÉ / SC, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 11:30h.

CLEUSA APARECIDA DE CARVALHO, 73 ano(s). DO LAR. Filiação: JOSE PAULINO DE CARVALHO e OLGA SANTOS DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 28 de março de 2024 às 11:30h.

DARIO ALVES DOS REIS, 83 ano(s). COMERCIANTE. MARIA ROSA DOS REIS. Filiação: SANTOS ALVES DOS REIS e ROMANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 17:00h.

DENNY WILIAN SILVA DA CRUZ, 27 ano(s). MOTOBOY. ELIENAI JOSE LOPES. Filiação: WILAN DA CRUZ e ADRIANA DAS NEVES SILVA. Sepultamento: CEMITERIO SAO BENEDITO, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:30h.

DIRCE DE AVELAR PEREIRA, 85 ano(s). DO LAR. ALMIRO PEREIRA. Filiação: DORIO CIPRIANO DE AVELAR e LEONILDA ALVES E AVELAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de março de 2024 às 14:30h.

DIVA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, 79 ano(s). DO LAR. MILTON LUIZ PINHEIRO. Filiação: ITO CARIAS DE OLIVEIROA e JEANINE RONCAGLIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de março de 2024 às 17:30h.

DOUGLAS PINHEIRO GROSZEMICZ FILHO, 74 ano(s). OUTROS. DEIZI LOURDES ZANIN GROSZEWICZ. Filiação: DOUGLAS PINHEIRO GROSZEMICZ e STAEL DE ARAUJO GROSZEWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:00h.

EMILIO DORIVAL VIEIRA, 81 ano(s). AUTONOMO. LOURDES VIEIRA. Filiação: WALDEMAR VIEIRA e SIBILA VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL BOSQUE DA SAUDADE, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 09:00h.

FERNANDO RODRIGUES FERNANDES, 27 ano(s). RECEPCIONISTA. Filiação: LUIZ CARLOS ALVES FERNANDES e ENI RODRIGUES PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 28 de março de 2024.

FRANCISCO RAQUEL PEREIRA, 83 ano(s). ESTIVADOR. ARLETE FERREIRA PEREIRA. Filiação: GREGORIO RAQUEL PEREIRA e SEBASTIANA MAIA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:30h.

GILSON DOS SANTOS, 42 ano(s). MOTORISTA. Filiação: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:00h.

HELENA DIOGO GARCIA, 76 ano(s). TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: DORVALINA DIOGO GARCIA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:30h.

IDALMIS LABANINO CABALLERO, 62 ano(s). DO LAR. Filiação: EULALIO LABANINO CABALLERO e VISMARIS CABALLERO MARTINEZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:00h.

ISAURA DA COSTA PEREIRA DA SILVA, 89 ano(s). DO LAR. RAUL PEREIRA. Filiação: TIAGO TOMAZ LAGUNA e MARIA DA COSTA LAGUNA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 17:00h.

JOAO ALEIXO VIEIRA, 72 ano(s). PEDREIRO. Filiação: EDUARDO ALEIXO VIEIRA e OLIBIA MARIA VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO DE CONGOINHAS, quinta-feira, 28 de março de 2024.

JOAO CARLOS LOPES DE MACEDO, 41 ano(s). OUTROS. Filiação: ALVIN LOPES DE MACEDO e CACILDA FERREIRA DE MACEDO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 11:00h.

JOAO FERNANDES DA SILVA, 76 ano(s). AGENTE. FRANCISCA DA LUZ SILVA. Filiação: JOAO PEREIRA DA SILVA e ALICE LOURENCO PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 28 de março de 2024.

JOAO FLORESMUNDO ZARPELLON, 82 ano(s). AGRICULTOR. JOSEFA KONOPKA ZARPELLON. Filiação: JOAO ZARPELLON JUNIOR e VITORIA COLTRO ZARPELLON. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 28 de março de 2024.

JOAO MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 79 ano(s). VIGILANTE. DANILA DE OLIVEIRA. Filiação: MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e ANA MARCELINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 11:00h.

JOSE AUGUSTO UMBELINO, 80 ano(s). EMPREITEIRO(A). MARIA JOCEZIA. Filiação: JOSE SEBASTIAO UMBELINO e DELIMNDA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 15:00h.

JOSE DE MATOS GONCALVES, 64 ano(s). PEDREIRO. Filiação: MARIA GONCALVES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quinta-feira, 28 de março de 2024.

JOSE RAPOSO DA LUZ, 70 ano(s). COMERCIANTE. ANGELA MARIA CADEL RAPOSO. Filiação: FRANCISCO RAPOSO DA LUZ e FRANCISCA PEREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 11:00h.

LEONTINA ARAUJO DE ANDRADE, 83 ano(s). DO LAR. JOAO DE ANDRADE. Filiação: PAULO GONCALVES DE ARAUJO e CECILIA DE BONFIM ARAUJO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 10:30h.

LINDOMAR GOMES DE SIQUEIRA, 74 ano(s). SAPATEIRO. TERESINHA DO ROCIO GOMES DE SIQUEIRA. Filiação: JOAO GOMES DE SIQUEIRA e VALERIA INGLAT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 17:00h.

LUCIANA CORREA DE LIMA PESSOA, 49 ano(s). DO LAR. ALESSANDRO DE LIMA PESSOA. Filiação: MAURO CORREA e MARISA SENNE CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 17:00h.

LUCIANA SANTANGELO SYDULOVIEZ, 42 ano(s). FARMACÊUTICO(A). RICARDO ESPOSTE SYDULOVIEZ. Filiação: JOSE LUCIANO SANTANGELO e SORARIA MARIA FERREIRA SANTANGELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de março de 2024 às 17:00h.

LUCIANO PEREIRA NOMINATO, 46 ano(s). ENCARREGADO(A). EMILIA MERSS MEDEIROS. Filiação: LUIZ CARLOS PEREIRA e MARIA DO CARMO CUNHA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 27 de março de 2024.

LUIZ FERNANDO FERREIRA SILVA, 46 ano(s). Filiação: JOAO MARIA SILVA e EVA CARDOSO FERREIRA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 10:00h.

MARCOS DE LIZ OLIVEIRA, 55 ano(s). RADIALISTA. Filiação: SEBASTIAO INACIO DE OLIVEIRA FILHO e MARIA NILDA DE LIZ OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE (LAGES), quinta-feira, 28 de março de 2024.

MARIA APARECIDA FERREIRA SIMAO, 56 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. CARLOS ALBERTO SIMAO. Filiação: ANTONIO JOSE FERREIRA e MARIA DE LOURDES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 28 de março de 2024.

MARIA LUCIA ALVES RODRIGUES, 67 ano(s). DO LAR. Filiação: BENEDITO ALVES RODRIGUES e CIRENE EVANGELISTA DA COCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 09:00h.

MARIA ONICIA LUCIANO GONCALVES, 42 ano(s). DO LAR. MARCELO GONCALVES DA SILVA. Filiação: VICENTE LUCIANO e LAURENTINA GOMES LUCIANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de março de 2024.

MARIA ROSI NICHELE, 72 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: CLAUDIO NICHELE e THEREZA PELANDA NICHELE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 17:00h.

NADIR TREVISAN GONCALVES DA SILVA, 69 ano(s). OPERADOR(A) CAIXA. ERNI PEREIRA DA ROSA. Filiação: OLMIRO GONCALVES DA SILVA e ROSA TREVISAN GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 11:30h.

NELIA QUIRINO DOS SANTOS, 75 ano(s). CABELEIREIRO(A). Filiação: JOSE QUIRINO DOS SANTOS e ROSA PINHEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 11:00h.

NOEMIA MOREIRA FRANCA LEITE, 91 ano(s). DO LAR. JOSIAS FRANCA LEITE. Filiação: FRANCISCO MOREIRA e MARIA JOSE DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:30h.

PABLO HENRIQUE SOARES BORGES, 1 dia(s). MENOR. Filiação: LUIZ MAURICIO BORGES e VALQUIRIA GUILHERME SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 28 de março de 2024.

REGINA SILVEIRA DOS SANTOS, 58 ano(s). DO LAR. Filiação: JURACI SILVEIRA DOS SANTOS e ROSA FIDELIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 17:00h.

ROSA DIAS SANTOS, 71 ano(s). DO LAR. GINOBALDO VIEIRA SANTOS. Filiação: DOMINGOS FERREIRA DIAS e ARGEMIRA MARIA DO DIVINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 17:00h.

ROSA PEREIRA PAZ, 93 ano(s). DO LAR. MARIO MORIERA PAZ. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA DIOGO e ETELVINA PEREIRA VEIGA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 17:00h.

SILVIA REGINA GONGORA LAVADO, 70 ano(s). ASSISTENTE TELEMARKETING. Filiação: ANTONIO CALVO GONGORA e SEBASTIANA NEVES GONGORA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 28 de março de 2024 às 09:00h.

SOFIA KOLODIN DA SILVA, 19 dia(s). MENOR. Filiação: ADRIANO AMADOR DA SILVA e JORACI KOLODIN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 11:30h.

TADEU FERNANDO SCHINZEL, 74 ano(s). MOTORISTA. Filiação: BERTHOLDO SCHINZEL e ANGELA SCHINZEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 09:00h.

TERUKO KUROKI KIRYU, 93 ano(s). DO LAR. TOYOAKI KIRYU. Filiação: MAGOE KUROKI e YASU KUROKI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 28 de março de 2024.

VERA LUCIA DOS SANTOS, 64 ano(s). MUSICO. JOSE ROBERTO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO ETELLE DOS SANTOS e ORDENCIA CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 28 de março de 2024.

VILIBALDO MULLER SCHOVINDER, 72 ano(s). METALÚRGICO. Filiação: LEOPOLDO SCHOVINDER e MARIA MULLER SCHOVINDER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 14:00h.

WALMIR SOARRES DE QUEIROZ, 69 ano(s). JARDINEIRO. ADELIA SUZANA FERNANDES. Filiação: ALTINO RIBEIRO DE QUEIROZ e IZAURA SOARES DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:00h.

