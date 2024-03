Paixão de Cristo terá mega palco em cidade da região de Curitiba

Nesta Sexta-feira Santa (29), os moradores de Fazenda Rio Grande, na região de Curitiba, poderão manter a tradição de acompanhar o espetáculo da Paixão de Cristo, que neste ano será encenado no Parque Verde, a partir das 20h.

Em um palco de mais de 600m², mais de 120 voluntários serão representados pelos atores que darão vida aos momentos finais da passagem de Jesus Cristo no plano terrestre. Com figurinos totalmente originais e cerca de 15 novas cenas, os preparativos para o grande evento estão a todo vapor.

A montagem do palco já está adiantada e os organizadores esperam, para esse ano, um público de mais de 5 mil pessoas. A entrada será um quilo de alimento não perecível, os quais serão distribuídos para famílias carentes assistidas pela Pastoral da Família.

O teatro da Paixão de Cristo já é tradição em Fazenda Rio Grande, tendo sido realizado desde 2015. E a cada ano vem surpreendendo pelo tamanho e qualidade do espetáculo. A história contada sempre emociona as pessoas de todas as idades, além de proporcionar uma experiência única de fé e devoção.

