Nando Reis se apresenta no Guaíra, em Curitiba, com show “Voz e Violão”

O cantor Nando Reis vai apresentar o show “Voz e Violão” em Curitiba no dia 14 de abril, a partir das 18h30, no Teatro Guaíra, no Centro da capital paranaense. Com atmosfera intimista, será uma única apresentação no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos e custam a partir de R$ 90.

Desde que lançou o disco “Voz e Violão” em 2016, Nando Reis percorre o Brasil e o mundo neste show acústico. Ele canta canções que marcaram a carreira: “All Star”, “Relicário” e “Luz dos Olhos”. No palco, a energia e magnitude do cantor permanecem as mesmas, elementos que o tornaram um dos maiores nomes da música brasileira.

Nando Reis completou 60 anos em 2023 e mostrou versatilidade com uma agenda disputada. Relançou o seu primeiro disco solo, “12 de janeiro”, encerrou as turnês Nando Hits e PittyNando, que foram sucessos de bilheteria, e ainda apresentações com os Titãs na turnê Titãs Encontro, marcando os 40 anos da formação da banda.

Show do Nando Reis em Curitiba

Apresentação: 14 de abril de 2024 (domingo), às 18h30

Local: auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão)

Tempo de duração do espetáculo: 1h40

Classificação: livre

Venda de ingressos: Disk Ingressos

