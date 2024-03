Mais de mil árvores foram plantadas em Curitiba, nas avenidas João Gualberto e Paraná, entre o Passeio Público e o Terminal do Santa Cândida, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Juntas, elas formam um novo corredor verde ao lado da canaleta de ônibus.

Ao todos, são 1.300 ipês brancos (Handroanthus roseo-albus), rosas (H. impetiginosus) e amarelos-miúdos (H. chrysotrichus). Árvores que foram semeadas e cultivadas no Horto Municipal da Barreirinha e que servem para embelezar a cidade, além de amenizar os efeitos do aumento da temperatura.

Segundo a prefeitura, o plantio ao lado da canaleta foi feito entre 2019 e 2022, dentro do programa 100 mil árvores para Curitiba. Elas continuam recebendo os cuidados de manutenção permanente pela equipe de pós-plantio do Meio Ambiente, indispensável principalmente nos cinco primeiros anos de vida das árvores urbanas.

Árvores foram plantadas ao lado da canaleta de ônibus. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Plantio pela cidade

O plantio de árvores por toda a cidade, aliado a iniciativas como o uso de novas energias, avanço da matriz verde, obras socioambientais e estímulo ao uso do transporte público, integra o Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), que busca recuperar o ambiente urbano, reduzir as emissões de gases e mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

A capital vai chegar em julho à marca das 500 mil árvores plantadas em toda Curitiba, dentro do desafio que teve início em 2019. Tudo para tirar do ar o excesso de carbono que polui o meio ambiente. A adesão da população tem sido tão extraordinária que, ano a ano, a cidade tem renovado o desafio para chegar a meio milhão de mudas plantadas nos próximos quatro meses.

Benefícios das árvores em vias públicas

Auxiliam na purificação e umidade do ar, com a redução da poluição;

Ajudam a controlar a temperatura urbana;

Funcionam como barreira para amenizar os ruídos nas vias públicas;

Atuam na manutenção da umidade relativa do ar em nível adequado;

Causam bem-estar psicológico e físico;

Servem de abrigo e de alimentação para a fauna silvestre urbana.

Árvore ideal

A escolha dos ipês para arborizar as canaletas não é à toa. Além de nativos ao Paraná, sendo indispensáveis ao reflorestamento e garantia da biodiversidade do Estado, os ipês apresentam porte e comportamento adequado ao meio urbano.

Pela sua localização, ao lado de prédios e da rua por onde circulam os ônibus, as plantas devem ter um limite de altura e de largura. Os ipês são árvores que atingem em média 10 metros de altura e possuem o fuste – parte do caule desprovida de ramos entre o solo e os galhos – reto e copa equilibrada.

O bem-estar público que resulta do cuidado com os ipês também é somado à beleza que eles agregam à cidade. A florada, que acontece geralmente no inverno, deve revelar as belas cores dos ipês.

Cores das árvores nos trechos

Entre o Colégio Estadual e o Terminal do Cabral vai predominar o ipê-branco. Depois, até o Terminal Boa Vista, serão as flores roxas que darão o tom e o trecho se completa com o amarelo dos ipês até o Santa Cândida.

Os ipês foram escolhidos para compor o corredor por serem espécies nativas de notável beleza na florada. Outra vantagem é o enraizamento mais uniforme para dentro do solo.

“As raízes não se espalham na superfície”, explicou o diretor de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff.

