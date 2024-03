Shows de manobras radicais no Barretos Motorcycles 2024

A adrenalina está garantida na edição especial de 20 anos do Barretos Motorcycles e as equipes de acrobacias com motos, bicicletas, carros e até kart adaptado já estão confirmadas. O encontro de motociclistas, acontece de 3 a 5 de maio, no Parque do Peão, recebendo apaixonados pelo segmento de todo Brasil.

Entre as equipes confirmadas nas apresentações estão a Xtreme Manobras Radicais, Luquinha Wheeling e Cachorrão Moto Show. Montada exclusivamente para a apresentação dos profissionais, a pista de exibição receberá apresentações todos os dias. A estrutura conta com arquibancadas para receber o público e a participação de locutores especializados nas narrações.

Sobre as equipes

Com quatro pilotos qualificados, a equipe Xtreme Manobras Radicais se apresenta com uma Saveiro, um Fusca, um Gol e as motos Honda CB1000, Kawasaki 600 e Hornet 600, todos com adaptações para realizar o show. Já Luquinha Wheeling, hexacampeão brasileiro na modalidade, faz um show solo com quatro motos: CBR600RR, Kawasaki z800, KTM Duke 390 e a minimoto Pit Bike TR125f.

Outra presença confirmada é o Cachorrão Moto Show, apresentado por Wesley Rodrigues. Com carreira sólida de mais de 20 anos, ele faz manobras malucas com um kart, uma bicicleta S&M Sabbath e cinco motos, são elas, RD 135cc, CBR600RR, SRAD GSX 750, Hornet 600 e TR 100.

Programação musical

A edição comemorativa de 20 anos do Barretos Motorcycles vai misturar rock e o pop que, mais uma vez, tomam conta dos três palcos espalhados pelo evento: o Palco Motorcycles, Tenda Motor e o Motor Rock Bar.

A programação começa na sexta-feira (03/05), com os shows de Renato Quase Russo e Banda Lemon no Palco Motorcycles, Java’s Rock e Rock Veras na Tenda Motor e Mikéias Acústico no Motor Rock Bar.

No sábado (04/05), o grande destaque fica por conta do Motor Music Fest, uma maratona com grandes shows no Palco Motorcycles a partir das 18h com Barão Vermelho, Paulo Miklos, Ventania e Last Lover. No mesmo dia, o palco Tenda Motor recebe Trecho Urbano, Lady Bad Luck, Tia Zicca e Asquerosa, além de show acústico no Motor Rock Bar.

E no domingo (05/05), os shows já confirmados são de BPM, Banda Mila e Trecho Urbano. (Fotos: Mathias Losonczi/André Monteiro/Divulgação).