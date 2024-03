Quatro conceitos Jeep e Mopar enfrentam trilhas em evento anual

A Marca Jeep está presente no 58º Easter Jeep Safari, de 23 a 31 de março de 2024, em Moab, Utah, com quatro novos carros-conceito atraentes e capazes de cumprir qualquer desafio. Quatro veículos conceituais da marca Jeep são equipados com uma série de sistemas de propulsão de destaque. O conceito Jeep Wrangler Low Down, um exemplo do conceito Lower 40 de 2009, equipado com motor V8 392. O conceito Jeep Wrangler 4xe Willys Dispatcher combina o avançado sistema híbrido plug-in 4xe com um tema de design retrô que homenageia os primeiros SUVs da Jeep de uso civil do pós-guerra.

Dois conceitos Mopar, o conceito High Top baseado no Jeep Gladiator e o conceito Vacationeer baseado no Jeep Grand Wagoneer, ambos equipados com a potência dos seis cilindros, um Pentastar V6 3.6 e um Hurricane biturbo 510, respectivamente.

Os carros-conceito apresentados no Easter Jeep Safari 2024 incluem:

Conceito Jeep® Gladiator Rubicon High Top

O conceito Jeep® Gladiator Rubicon High Top reflete a orientação do design da Jeep e equipes de engenharia da Mopar para ampliar ainda mais os limites de desempenho da picape com maior capacidade off-road do mundo para os desafios de Moab.

A carroceria pintada na cor Ginger Snap arrojado com gráficos em dois tons de inspiração retrô chama a atenção. O conceito Gladiator Rubicon High Top está montado em novos e enormes pneus BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 40×13.5 R18 montados em rodas beadlock KMC Grenade Crawl Satin Black de 18 por 9,0 polegadas.

Os paralamas proporcionam bastante espaço livre para condução off-road. Os eixos dianteiro e traseiro Dana 60 com relação de redução de 5,38:1 e uma suspensão pneumática ajustável AccuAir ajudam a facilitar o trabalho em qualquer desafio genuinamente off-road. O robusto motor V6 3.6 Pentastar, combinado com a transmissão automática TorqueFlite de oito marchas, oferece uma ampla faixa de torque com foco na força em baixa rotação, essencial para o off-road. O para-choque dianteiro modificado da American Expedition Vehicles apresenta um aro de proteção personalizado localizado logo acima de um guincho Warn. Degraus hidráulicos da Rock Slide Engineering protegem a descida e facilitam a entrada e saída da cabine.

Um sistema de armazenamento na caçamba da picape oferece espaço adicional para carga com trava por meio de gavetas deslizantes duplas, enquanto ainda permite o armazenamento na parte superior da área da caçamba. No interior, os assentos foram revestidos com couro Alea preto e bronzeado acolchoado e perfurado personalizado e apresentam um logotipo JPP em relevo nos apoios de cabeça. Uma capa solar garante uma proteção superior. Para completar o interior, há um kit de pedais JPP, tapetes para todos os climas e protetores de soleira de porta.

Conceito Jeep® Low Down

Há quinze anos, a equipe de design da Jeep encantou os participantes do 43º evento anual Easter Jeep Safari com um Jeep Wrangler Lower 40 modificado de forma radical. Rodando com boa altura entre o pneu e o para-lama para reduzir seu centro de gravidade, o Lower 40 de duas portas acomodava enormes pneus de 40 polegadas para terreno lamacento e tinha um V8 5.7 sob o capô para uma potência extraordinária. Um clássico, o Lower 40 ainda atrai multidões uma década e meia depois e continua sendo um dos favoritos dos fãs entre todos os conceitos da EJS.

O novo conceito Low Down presta homenagem ao Lower 40 que, por meio de um trabalho criativo no espaçamento, esse novo conceito Jeep Wrangler acomoda os robustos pneus de 42 polegadas BFGoodrich Krawler 42×14,5 R20 montados em rodas beadlock de 20 polegadas sob seus para-lamas personalizados para suspensão elevada. A suspensão do Wrangler Rubicon 392 permanece intacta, porém, os eixos Dana 60 com relação de 5,38 substituem os tradicionais eixos Dana 44 com redução de 4,10. Entre o diâmetro dos pneus e o encurtamento dos para-choques dianteiro e traseiro, o centro de gravidade do Low Down permanece baixo, enquanto a distância do solo e os ângulos de ataque e de saída aumentam consideravelmente.

A carroceria, revestida com uma pintura Poison Apple Red, foi simplificada com a remoção das maçanetas das portas traseiras, um capô personalizado com cobertura transparente e uma tampa de abastecimento personalizada no estilo de corrida. O interior apresenta assentos de couro preto personalizados com inserções de tecido, assoalhos com revestimento Rhino e um painel de instrumentos exclusivo. Como seu antecessor Lower 40, o Jeep Low Down é movido por um motor V8, embora, nessa interpretação moderna, isso se traduza no formidável motor V8 392 6.4 litros de 475 cavalos de potência, acoplado a uma transmissão automática de oito marchas.

Conceito Jeep Willys Dispatcher

Uma mistura de onde a marca Jeep esteve e para onde está indo, o Jeep Willys Dispatcher é um conceito baseado no Wrangler 4xe que invoca a nostalgia do Jeep civil do início do pós-guerra, com sua aparência robusta, junto à capacidade off-road eletrificada do moderno e tecnologicamente avançado sistema de propulsão 4xe.

Na parte externa, o conceito Willys Dispatcher apresenta uma completa reformulação retrô. Os pneus Super Traxion de 36 polegadas usam rodas de liga leve de 16 por 7,0 polegadas no estilo vintage. Um para-choque dianteiro personalizado da velha guarda abriga um guincho Warn 8274 totalmente novo e de aparência clássica, com um gancho de guincho Warn Epic Series e anéis D. Como os sempre amados paralamas lisos dos Jeeps do passado, as letras ‘WILLYS’ estão em relevo nas laterais do capô. O para-brisa é revestido na cor preto brilhante, enquanto o exterior é pintado em um tom personalizado de Element 115 Green, lindamente acentuado com as rodas na cor creme.

Por dentro, o Dispatcher recebe um acabamento personalizado em uma mistura de couro de sela desgastada e inserções de tecido Houndstooth. Os apoios de cabeça dianteiros e traseiros foram removidos para dar aos assentos a sensação vintage de encosto baixo que dominava as estradas naquela época. O teto de tecido JPP mantém os passageiros protegidos das intempéries, faça chuva ou faça sol. Para proteger da água, da lama ou de outros tipos de sujeira, o Dispatcher tem um design robusto Jeep Performance Parts (JPP) do revestimento de vinil para o piso, enquanto um compressor de ar de bordo é útil para gerenciar a pressão dos pneus na trilha. O Willys Dispatcher é movido pelo premiado sistema de propulsão híbrido plug-in 4xe 2.0 que fornece 375 cavalos de potência e 637 Nm de torque por meio de uma transmissão automática de oito marchas. Os eixos dianteiro e traseiro Dana 50 Advantech com relação de 4,70 transferem, sem esforço, toda a potência e o torque para os pneus Super Traxion.

Conceito Jeep® Vacationeer

Desde o exterior com acabamento Spearminted até o espaço interno ampliado e com acabamento personalizado, o conceito Jeep Vacationeer é um SUV premium que combina conforto e aventura com recursos modernos ao mesmo tempo em que honra a lendária tradição da marca Jeep. E com um aceno nostálgico, a equipe de design da JPP está satisfazendo o desejo de muitos aficionados por clássicos Jeep, equipando meticulosamente o conceito Vacationeer com gráficos exclusivos em madeira na lateral da carroceria que remetem aos modelos Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer que percorreram as ruas e estradas americanas do final dos anos 1960 até o início dos anos 1990.

Prontos para qualquer desafio que Moab tenha a oferecer, os pneus BFGoodrich de 35 polegadas para terreno de lama, com rodas 701 Method de 18 por 9 polegadas, proporcionam uma elevação natural de 1,5 polegada para um desempenho off-road superior. As aberturas maiores das rodas e as extensões de alargamento da lateral da carroceria personalizadas contribuem para o visual agressivo.

As placas dianteiras e traseiras proporcionam proteção sob a carroceria, enquanto um guincho Warn montado na parte dianteira atende a situações difíceis fora da estrada. Na frente do teto branco com forro Rhino, três faróis de LED TYRI de 11 polegadas proporcionam uma iluminação dianteira excepcional.

Afixado no teto do conceito Vacationeer, há uma barraca personalizada de fibra de carbono RedTail Overland Skyloft – um oásis climatizado com espaço para duas pessoas e janelas suficientes para curtir as vistas panorâmicas.

Os assentos originais da segunda e terceira fileiras foram removidos para acomodar a integração do Skyloft. Uma entrada personalizada e à prova de intempéries permite fácil acesso do piso interno para o Skyloft. Uma porta corrediça na frente/atrás e um pequeno degrau, que também dobra como uma mesa utilizável e facilitam o acesso. O espaço traseiro apresenta um piso de carga forrado com cama que pode lidar com elementos externos com facilidade, como escapar de uma chuva ou remover equipamentos de caminhada enlameados.

A Jeep recorreu ao renomado designer de moda e entusiasta/proprietário de Wagoneer, Kiel James Patrick para os bancos dianteiros em couro Tupelo. Kiel demonstra seu profundo apreço pela autêntica cultura americana com inserções de tecido personalizadas que apresentam veículos Jeep clássicos em um padrão distinto e charmoso inspirado na Nova Inglaterra. O conceito Jeep Vacationeer é movido por um motor de 3.0 Hurricane biturbo 510, que gera 510 cv e 677 Nm de torque. O poderoso motor Hurricane proporciona desempenho premium, permitindo também melhor economia de consumo de combustível.