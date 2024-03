Uma aposta Teimosinha de Curitiba ficou a uma distância do prêmio de R$ 1,7 milhão, sorteado pela Lotofácil 3064 milionária, na noite desta quarta-feira (27) . Por ter ficado no quase, a aposta de Curitiba faturou um prêmio de consolação. Como nenhum apostador acertou os 15 números sorteados, a bolada para esta quinta-feira saltou para R$ 4 milhões.

A aposta de Curitiba que acertou 14 dos 15 números sorteados pela Lotofácil 3064 milionária foi realizada na Brasilia Loterias, no Capão Raso. A aposta do tipo Teimosinha rendeu um prêmio de consolação de R$ 1,6 mil.

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples custa R$ 3.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!