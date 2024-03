No primeiro final de semana de lançamento, a Vanguard comercializou mais de 50% do NEST, novo empreendimento no bairro Alto da XV, em Curitiba. O condomínio conta com duas torres, com apartamentos de dois e três quartos, entre 85 e 121 metros quadrados de área privativa, além de coberturas duplex.

A estrutura foi desenhada para proporcionar o encontro e a convivência entre as pessoas. A estética arquitetônica é contemporânea e diferenciada, para que o empreendimento se destaque na paisagem do Alto da XV, trazendo o mood moderno da Vanguard para o bairro. Os projetos de arquitetura e interiores são assinados pela Bohrer Arquitetos, e o projeto de paisagismo é assinado pela Tellini Vontobel Arquitetura.

Foto: Reprodução/Vanguard Foto: Reprodução/Vanguard Foto: Reprodução/Vanguard Foto: Reprodução/Vanguard Foto: Reprodução/Vanguard

Nas áreas comuns, um dos grandes destaques do NEST é a praça de acesso que une as duas torres. Há espaço delivery, bicicletário, espaço coworking, salão de festas, fitness center, brinquedoteca, churrasqueira, área gourmet com varanda e piscina coberta. Um espaço destinado a delivery também traz comodidade aos moradores.

“NEST traz à memória um empreendimento acolhedor, como um lar deve ser. Seu significado é ninho e faz uma relação direta com a proposta de reconectar as pessoas com as suas origens e com a essência do bairro, um lugar que promove a conexão entre as pessoas”, conta a gerente regional da Vanguard Curitiba, Louise Lamb.

O Alto da XV é ainda um bairro residencial tranquilo e, ao mesmo tempo, vibrante e próspero, pois oferece atrações e comodidades que o tornam um ótimo lugar para morar. A Rua Itupava é a principal via, abriga uma diversidade de bares, restaurantes e lojas e é conhecida por sua vida noturna. A região ainda oferece ótima infraestrutura de serviços e inúmeras opções de restaurantes e cafés, que trazem praticidade para o dia a dia.

“Para o primeiro empreendimento da Vanguard no Alto da XV, pensamos naqueles que já conhecem e amam a região. Que buscam viver em um espaço moderno, que proporciona a interação entre as pessoas através de ambientes que permitam a convivência. Nos dedicamos a entender todas as possibilidades do morar para criar uma proposta encantadora, que une qualidade de vida, conveniência e uma atmosfera agradável, em uma das regiões mais desejadas da cidade”, finaliza.

