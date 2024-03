Peugeot revela o 9X8, para a WEC 2024, com nova pintura e contornos

A Peugeot revelou na última segunda-feira (25/03) uma de suas grandes estrelas para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA de 2024, que começou no início deste mês e terá uma de suas etapas a ser realizada no Brasil: o Hypercar 9X8 versão 2024.

Depois de uma primeira temporada completa no Campeonato Mundial de Endurance da FIA, pontuada em particular por um desempenho encorajador em Le Mans e um primeiro pódio (3º) em Monza, depois uma primeira corrida de 2024 na vanguarda em Losail, o Peugeot 9X8 recebeu desenvolvimentos significativos para desempenhar papéis de liderança em 2024 em uma categoria de hipercarros particularmente competitiva, com nove fabricantes e dezenove protótipos.

Em sua primeira versão, o Peugeot 9X8 foi projetado de acordo com especificações que atendiam aos regulamentos técnicos estabelecidos para 2020/2021. No entanto, entre sua fase de projeto e sua estreia na competição em 2022, os regulamentos evoluíram, liberando novas áreas de desempenho e certos parâmetros de projeto foram revisados para aproveitá-los ao máximo e atingir os ambiciosos objetivos estabelecidos pela Equipe Peugeot TotalEnergies.

“Sabemos que a competição será ainda mais difícil, mas nossa equipe trabalhou muito para desenvolver um Peugeot 9X8 Evolution 2024 que reflete perfeitamente os valores da marca. A energia e o trabalho árduo da equipe Peugeot TotalEnergies são inestimáveis. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa nova era das corridas de resistência e queremos deixar nossa marca nela”, afirmou Linda Jackson, CEO da Peugeot.

O 9X8 é equipado com um sistema de motor híbrido: um V6 2,6l, biturbo, 500 kW e dois motores elétricos no eixo dianteiro, 200 kW e equipado com uma bateria de alta tensão (900 V). Ele estreará a partir das 6 Horas de Ímola, que acontecerá no 21 de abril, na Itália.

Para a edição deste ano da WEC, a equipe Peugeot TotalEnergies é formada por Mikkel Jensen, Nico Müller e Jean-Eric Vergne no Peugeot 9X8 nº 93. Paul Di Resta, Loïc Duval e Stoffel Vandoorne irão partilhar as tarefas de condução no carro nº 94.

A versão 2023 do 9X8 encerrou sua trajetória na primeira etapa da competição, durante os 1812 km do Catar, que ocorreu no último dia 2. Foi uma história de 30.970 km de distância percorrida em competições no período de um ano.

No Brasil, o carro poderá ser conferido de perto entre os dias 12 e 14 de julho, durante as 6 Horas de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. (Fotos: Peugeot/Divulgação).