Ruas do Centro e de bairros de Curitiba terão bloqueios no trânsito neste feriadão, entre a Sexta-Feira Santa (29) e o domingo de Páscoa (31). Segundo a prefeitura, a capital vai receber uma intensa programação de Páscoa organizada pelas paróquias da cidade, que incluem encenações da Paixão de Cristo e procissões.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), a maior parte da programação contará com bloqueios temporários no trânsito. Agentes vão acompanhar a programação e auxiliar na organização nos pontos de maior concentração de público. Confira abaixo regiões que terão interrupção do tráfego.

Centro

Na Sexta-Feira Santa (29) acontece a Procissão de Jesus Morto, que sairá do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no Centro, às 15h. A celebração será conduzida pelo Padre Reginaldo Manzotti.

Os fiéis seguirão com o Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores, pelas ruas André de Barros, Mariano Torres, Marechal Deodoro e João Negrão, com retorno ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Os bloqueios serão pontuais e temporários.

Sítio Cercado

A Rua Tijucas do Sul, no Sítio Cercado, terá bloqueios entre as ruas Lupionópolis e Ourizona nesta Sexta-Feira Santa. O tráfego será impedido para a apresentação da Paixão de Cristo, que será realizada na Rua da Cidadania da Regional Bairro Novo, na Rua Tijucas do Sul, 1.700.

São esperadas cerca de 5 mil pessoas no evento. Os bloqueios serão realizados das 16h às 23h. Agentes da Setran, da Guarda Municipal e voluntários do evento auxiliarão no trânsito.

Barreirinha

No Barreirinha, a Rua Santa Gema Galgani terá bloqueios entre as ruas Carmelina Cavassin e Humberto Levis nesta Sexta-Feira Santa. O tráfego será impedido para a apresentação da Paixão de Cristo.

A apresentação acontece na Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa Gemma Galgani, na Rua Santa Gema Galgani, 77. A procissão inicia às 18h e os bloqueios serão feitos para segurança do público.

Desvios em linhas de ônibus

Em razão do bloqueio das ruas Santa Gema Galgani e Carmelina Cavassin, para a realização do evento da Paixão de Cristo, duas linhas de ônibus terão desvios das 11h às 21h na sexta-feira.

As linhas 274–Santa Gema e 924-Sta Felicidade/Sta Cândida realizarão desvio de itinerário pelas ruas Charles Darwin, Humberto Levis e Av. Anita Garibaldi, em ambos os sentidos.

