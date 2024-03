Curitiba abre vacinação contra a gripe para todos os públicos prioritários

Curitiba abre, na segunda-feira-feira (1/4), a campanha de vacinação contra a gripe de 2024 para todos os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Ao todo, fazem parte deste grupo 665 mil pessoas na capital paranaense.

Foram definidos como público-alvo pelo Ministério da Saúde: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filho até 45 dias), trabalhadores de saúde, professores do ensino básico e superior, indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais da força de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e trabalhadores portuários.

A ampliação da vacinação para todos os públicos prioritários acontece com a disponibilização de novas doses do imunizante pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nesta quarta-feira (27/3), Curitiba recebeu 143 mil doses do imunizante. Na última semana, o município havia recebido, na primeira remessa, 66 mil doses.

A vacina estará disponível, a partir de segunda-feira (1/4), em 104 unidades de saúde para pessoas com 12 anos ou mais que pertençam a públicos convocados. Para as crianças convocadas, a vacina estará disponível em 103 unidades de saúde.

>>> Confira os endereços e horários no site Imuniza Já Curitiba.

Os trabalhadores da Saúde da rede municipal já estão recebendo desde a última segunda-feira (25) a vacina diretamente no seu local de trabalho. E desde essa quarta-feira (27), os trabalhadores da Saúde autônomos ou que atuem em hospitais e outros estabelecimentos estão recebendo a dose no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR), na Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, no Seminário.

A vacinação para trabalhadores da Saúde, no Coren, é realizada das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto na Sexta-Feira Santa, 29/3).

Orientações para vacinação

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2. A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e também para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.

Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação e documentação que comprove a sua situação de inclusão em um dos grupos prioritários.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta, ainda, que demais vacinas em atraso também podem ser colocadas em dia junto com a vacinação contra a gripe.

“Essa é uma ótima oportunidade para se vacinar contra a gripe e também contra a covid-19 para aquelas pessoas que fazem parte do público prioritário também desta vacina e ainda não realizaram a dose de reforço anticovid em 2024”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

A SMS orienta que, na medida do possível, evite-se buscar a vacinação nas unidades mais centrais, cujo movimento é maior, e priorize as demais. A SMS também orienta que os usuários cheguem com pelo menos 15 minutos de antecedência antes de horário de fechamento da unidade de saúde, para realizar qualquer vacina.

Público prioritário para vacinação contra a gripe:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

– Pessoas com 60 anos ou mais

– Gestantes

– Puérperas (mulheres que tiveram filho até 45 dias)

– Pessoas com doenças crônicas

– Pessoas com deficiência permanente

– Trabalhadores de saúde

– Professores do ensino básico e superior

– Indígenas

– Pessoas em situação de rua

– Profissionais da força de segurança e salvamento

– Profissionais das forças armadas

– Caminhoneiros

– Trabalhadores do transporte coletivo

– Trabalhadores portuários

