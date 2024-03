No Shopping Estação, em Curitiba, o mês de março foi marcado por inaugurações. Em apenas uma semana, três novas operações abriram no local: o restaurante japonês Gendai, que inaugura a sua primeira operação no sul do Brasil, o buffet Sfiha Grill e a Life By Vivara.

LEIA MAIS – Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart

No mesmo mês, a Localiza, empresa locadora de veículos, também ampliou as suas frentes de atendimento, com um novo espaço no shopping. A loja está localizada no piso 2 e após a contratação, os clientes retiram os veículos no piso G8.

VIU ESSA? Shopping de Curitiba elimina cancelas e muda pagamento de estacionamento

“O Estação é um shopping muito querido pelos curitibanos e queremos proporcionar cada vez mais experiências aos nossos clientes, seja em compras, gastronomia e também em entretenimento. Nos próximos dias, grandes surpresas serão anunciadas, os clientes vão amar”, comenta o gerente de marketing do Shopping Estação, Allison Rodrigues.

Você já viu essas?

Empreendedorismo Curitibano desiste de vender frango e fatura hoje mais de R$ 1 milhão Que delícia! Comida Di Buteco: 40 bares disputam título de “melhor de Curitiba” Barbaridade! Homem que cortou corda de trabalhador em Curitiba é denunciado por homicídio tentado