Com a chegada do feriado de Páscoa, muitas pessoas usam os dias de folga para viajar e curtir o litoral do Paraná. Também tem aqueles que preferem aproveitar Curitiba. Independente do destino, saber a previsão do tempo é sempre importante para se programar.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) o tempo deve permanecer estável em todo o Paraná nos próximos dias, com a possibilidade de chuva mais localizada em algumas regiões do estado.

Meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen explica que na Sexta-feira Santa (29) existe a chance de chover em parte dos Campo Gerais, na região centro-sul e em parte do sudoeste. “Mas são chuvas muito localizadas e de curta duração”, afirma.

Assim como em todo o estado, a previsão do tempo em Curitiba deve ser de calor durante a Páscoa. “As temperaturas ficam mais amenas ao amanhecer”, relata Jacóbsen.

“A tendência mesmo nos próximos dias é de se manter com sol em até o domingo (31), ficaremos com essa tendência de elevação das temperaturas em todo o estado do Paraná. Temperaturas que variam dos 30 aos 32 graus entre o noroeste e norte. Também no oeste paranaense, podemos chegar até os 34 graus”, garante o meteorologista.

Como fica o tempo em Curitiba durante a Páscoa

De acordo com a previsão do tempo do Simepar, nos próximos dias, essas deverão ser as temperaturas registradas em Curitiba:

Sexta-feira (29): 15ºC – 25ºC

Sábado (30): 17ºC – 26ºC

Domingo (31): 18ºC – 26ºC

Previsão do tempo no litoral do Paraná durante o feriado de Páscoa

Jacóbsen diz que durante o feriado de Páscoa o litoral do Paraná vai ter predomínio de sol e um pouco de nebulosidade, mas sem chuva significativa. A previsão do tempo indica garoas na região das praias no período noturno.

O meteorologista também faz um alerta importante para quem vai pegar a estrada. “Para quem vai viajar ao longo do feriadão de Páscoa, atenção nas rodovias, porque nas primeiras horas do dia a visibilidade fica bastante reduzida”, comenta.

Se você for pegar a estrada rumo litoral do Paraná ou de Santa Catarina, confira aqui o movimento em tempo real!

Veja a previsão para Pontal do Paraná e Matinhos:

Pontal do Paraná

Sexta-feira (29): 21ºC – 27ºC

Sábado (30): 21ºC – 28ºC

Domingo (31): 21ºC – 28ºC

Matinhos

Sexta-feira (29): 20ºC – 26ºC

Sábado (30): 21ºC – 27ºC

Domingo (31): 21ºC – 27ºC

