Os feriados da Paixão de Cristo, nesta sexta-feira (29) e da Páscoa, no domingo (31), vão aumentar o fluxo de veículos nas estradas paranaenses, especialmente nas rodovias que ligam Curitiba ao Litoral, Campos Gerais e ao Norte Pioneiro. A estimativa é que o movimento seja 30% maior, em comparação aos dias normais de tráfego.

VIU ESSA? Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart

Na BR-277

Na BR-277, entre Curitiba e Paranaguá, segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, os horários de pico devem se concentrar no final de quinta-feira (28), na manhã de sexta-feira, e entre o final de tarde e o início de noite do domingo. Para que os usuários tenham suporte ao longo da estrada, a EPR Litoral Pioneiro reforçou sua equipe operacional para o período.

LEIA MAIS – Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente

Estão disponíveis para o atendimento 50 veículos operacionais entre guinchos, veículos de inspeção e rotas de inspeção. Vale lembrar que desde o último sábado (23), existe a cobrança do pedágio, sendo que o valor da tarifa mais cara é no trecho que liga Curitiba e Paranaguá. O preço é R$ 22,60, na praça que fica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana.

Sentido Santa Catarina: BR-376, BR-101 e BR-116

Quanto ao fluxo nas BR-116, BR-376 e na BR-101/SC, ligação do Paraná com Santa Catarina, o tráfego de carros, ônibus e caminhões deve se aproximar de um milhão de veículos. A estimativa é da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra esses trechos.

O tráfego na sexta-feira deverá ser movimentado pela manhã, a partir das 8h. No sábado (30), a previsão é de fluxo normal, sendo intensificado ao longo do domingo de Páscoa, das 10h às 19h.

Operações da Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dá início nesta quinta-feira à Operação Semana Santa 2024 no Paraná. Com quatro dias de atividades operacionais, a operação terminará no domingo.

A PRF irá direcionar o foco para as condutas que matam no trânsito, como as ultrapassagens em locais proibidos, a mistura de bebida alcoólica e direção, as velocidades excessivas, o uso do celular, além de um cuidado especial com a utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Motociclistas também farão parte das fiscalizações.

Por conta do excesso de veículos, haverá restrição no tráfego de caminhões pesados em rodovias de pista simples. A medida vale para as carretas, que tenham acima de 2,6 metros de largura; 4,4 metros de altura; 19,8 metros de comprimento; e 57 toneladas.

Esses veículos estarão proibidos de circular, nesta quinta, de 16h às 22h horas; na sexta-feira (29), de 6h às 12h; e no domingo (31), de 16h às 22h.

Orientações para quem vai pegar a estrada

Antes de viajar, o motorista deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização;

A viagem deve ser planejada de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo. Deve haver planejamento para abastecimento e alimentação também;

O veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o dispositivo de retenção equivalente;

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e ferir os ocupantes do carro;

Os motoristas devem respeitar a sinalização e legislação de trânsito e, em relação às ultrapassagens, somente realizar a manobra em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e à distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Em caso de emergência

No caso de emergência em rodovias federais, ligue 191. Nas estradas estaduais, o atendimento aos usuários da Via Araucária pode ser acessado pelo 0800-277 0376. O contato da EPR Litoral Pioneiro aos usuários é pelo telefone 0800-277 0153.

Movimento em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul, da EPR Litoral Pioneiro e da PRF.

Você já viu essas?

Empreendedorismo Curitibano desiste de vender frango e fatura hoje mais de R$ 1 milhão Que delícia! Comida Di Buteco: 40 bares disputam título de “melhor de Curitiba” Barbaridade! Homem que cortou corda de trabalhador em Curitiba é denunciado por homicídio tentado