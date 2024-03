Espetáculos lambe lambe invadem praças e parques de Curitiba

Nesta 32.ª edição do Festival de Curitiba, o Fringe reserva grandes surpresas para o público que circula por Curitiba. No melhor estilo mambembe, a AnimaRua – Mostra de Teatro de Formas Animadas de Rua vai invadir praças e parques da capital com dezenas de espetáculos lambe lambe entre os dias 28 de março a 01 de abril. Confira a programação completa no Guia do Festival ou no site www.festivaldecuritiba.com.br.

A mostra independente reúne espetáculos de várias partes do Brasil e ainda da Argentina, Chile e Peru. São grupos e companhias acostumados com o pé na estrada e com o “pague quanto vale”. “Entra na Mostra quem quiser fazer parte dela. Estamos na sexta edição – fizemos uma on-line durante a pandemia com chapéu virtual, e nem existia o Pix ainda”, conta a produtora Inece Gomes, da Trágica Cia de Arte, coordenadora da mostra ao lado da produtora Jacques Beauvoir.

A mostra vai proporcionar uma viagem democrática e disruptiva pelo teatro por meio de propostas, gêneros, acentos e sotaques diferentes. As apresentações acontecem nas Praças Santos Andrade, Generoso Marques, João Cândido, General Osório, no Passeio Público e na Casa Hoffmann. As companhias argentinas La Ronderuela e Chincho Poroto Títeres, da cidade de Catamarca, terão uma expressiva presença na Mostra com quatro espetáculos de rua diferentes e encontros de improvisação e atividades de formação de bonequeiros na Casa Hoffman. As oficinas e o encontro de improvisação requerem inscrições prévias no site do Festival.

São muitos “fringes dentro do Fringe” e essa variedade mantém o legado do Festival quanto à formação de plateia e a democratização da arte. Fica o convite nas palavras da produtora Inece: “Que todos, todas e todes venham ver nossos espetáculos.”

