Ford Mustang GT Performance vende o primeiro lote em apenas uma hora

A Ford iniciou na terça-feira (26/03) a venda do Mustang GT Performance de sétima geração no Brasil e registrou um resultado excepcional: todas as 150 unidades disponíveis foram comercializadas em apenas uma hora. As vendas do modelo foram feitas diretamente nas concessionárias da marca, com previsão de entrega das primeiras unidades até o final de junho.

“Esse resultado mostra a grande força do Mustang e o acerto dos aprimoramentos introduzidos na nova geração, com avanços no desempenho, na tecnologia e no design. É um carro que se conecta de forma muito poderosa com os fãs, como fica evidenciado pela rapidez com que o primeiro lote se esgotou”, diz Pedro Resende, diretor de Vendas e Rede da Ford.

Em breve a Ford vai anunciar a disponibilidade do próximo lote e o prazo de entrega para os clientes. Feito para venda em mais de 100 mercados globais, o novo Mustang chegou ao Brasil poucos meses depois de estrear nos Estados Unidos.

Ele é oferecido aqui na versão única GT Performance, equipada com motor Coyote V8 5.0 de quarta geração, de 488 cv, e preço de R$ 529.000. Além de chassi com rigidez torsional 30% maior, ele vem com suspensão adaptativa ajustável, freios Brembo na dianteira e na traseira e barras estabilizadoras do Mach 1, que contribuem para a sua excepcional dirigibilidade.

Freio eletrônico Drift Brake, sistema de detecção automática de buracos e o Remote Rev, que permite acelerar o motor remotamente pela chave, são outros recursos exclusivos oferecidos no novo Mustang. Ele também tem cockpit inspirado em caças a jato, com duas telas integradas e um nível inédito de tecnologia e conectividade.

O seu design valoriza elementos clássicos do modelo original dos anos 60, com capô longo, traseira curta e teto baixo, que ganharam linhas esculpidas mais musculosas e atléticas. Cupê esportivo mais vendido do mundo desde 2016, o Mustang também comemora este ano seu 60º aniversário de lançamento, o que contribui para valorizar essa edição histórica. (Foto: Ford/Divulgação).