Novos sistemas de segurança e assistência à condução de ônibus

A segurança rodoviária e urbana e a rentabilidade são altas prioridades para a Daimler Buses. Suas marcas Mercedes-Benz e Setra têm sido tradicionalmente pioneiras em novas tecnologias de segurança e assistência à condução altamente eficientes. A fabricante de ônibus introduziu recentemente uma série de novos sistemas de assistência, que vão desde o Active Brake Assist 6 (ABA 6) ao Active Drive Assist 2 (ADA 2), o Sideguard Assist 2 e o Frontguard Assist, isso sem mencionar a MirrorCam e o sistema de câmera 360°. Além disso, surgiram novas gerações de propulsões elétricas e híbridas, bem como ônibus elétrico com célula de combustível com prolongador de autonomia.

A partir de julho de 2024, o Regulamento Geral de Segurança (General Safety Regulation – GSR) da União Europeia (UE) exigirá uma gama completa de sistemas de assistência ao motorista em ônibus recém-registrados para melhorar ainda mais a segurança rodoviária para todos. Isso inclui, mas não está limitado, a: Assistente de Ponto Cego no lado do passageiro dianteiro e na frente do veículo para detecção de curta distância, reconhecimento de sinais de trânsito para controle de velocidade, assistência de atenção, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, monitoramento de ré, luz de advertência pulsante, para o caso de frenagem de emergência e interface para bafômetro opcional (“Alcohol Interlock”).

Em particular, os sistemas de assistência eletrônica podem contribuir, tanto quanto possível, para evitar que momentos de desatenção, devido à fadiga, stress ou distração, tenham conseqüências graves. Isso ajuda não apenas os motoristas e passageiros de caminhões ou ônibus urbanos e rodoviários, mas também todos os outros usuários da via ou da estrada que circulam de carro, bicicleta ou a pé.

Com sistemas de assistência como o Active Brake Assist 6, Sideguard Assist 2, Frontguard Assist, Active Drive Assist 2 ou o Traffic Sign Assist, a Daimler Buses mais do que atende a esses requisitos e, em alguns casos, até estende as funções de segurança, ultrapassando os níveis requeridos pela GSR de 2024. Os sistemas são o novo padrão em todas as versões de veículos e representam maior valor agregado dos ônibus Mercedes-Benz e os ônibus urbanos da Setra, ônibus intermunicipais e ônibus rodoviários. Com o sistema opcional de câmera 360° (no caso de ônibus articulado, sistema de câmera de 270°) e a nova, também opcional, MirrorCam para todos os ônibus, a Daimler Buses está dando mais contribuições para ainda maior segurança.

Funções de segurança obrigatórias a partir de julho de 2024 na Europa

Com o “Regulamento Geral de Segurança”, a UE pretende melhorar significativamente a segurança rodoviária. Em particular, os usuários mais vulneráveis da estrada, como os pedestres e os ciclistas, devem ser mais bem protegidos. A UE emitiu recentemente normas correspondentes para equipar veículos com sistemas de segurança e assistência no Regulamento (UE) 2019/2144 sobre “certificado de homologação para veículos motorizados, seus reboques e sistemas, componentes e unidades técnicas destinadas a esses veículos quanto à sua segurança geral e à proteção dos seus ocupantes e usuários vulneráveis da estrada”.

Desde 2015, os ônibus a serem licenciados têm que ser equipados com assistentes de frenagem de emergência e sistemas de alerta de saída de faixa, entre outros aspectos. Desde 2022, os novos tipos de veículos que chegam ao mercado têm que ser equipados com sistemas adicionais de assistência e segurança, e eles serão obrigatórios para todos os ônibus licenciados a partir de julho de 2024.

As oito funções de segurança obrigatórias a partir de julho de 2024:

Sinal de parada emergencial (Emergency Stop Signal): Luz de freio piscando ou sinal de alerta semelhante que avise os usuários da estrada quando o ônibus está freando bruscamente;

Luz de freio piscando ou sinal de alerta semelhante que avise os usuários da estrada quando o ônibus está freando bruscamente; Detecção de ré (Reversing Detection): Informa o motorista sobre objetos e pessoas atrás do ônibus, usando uma câmera ou sensores;

Informa o motorista sobre objetos e pessoas atrás do ônibus, usando uma câmera ou sensores; Sistema de aviso de perda de pressão nos pneus (TPM – Tire Pressure Loss Warning System): Monitora continuamente a pressão dos pneus e avisa o motorista no caso de perda de pressão

Monitora continuamente a pressão dos pneus e avisa o motorista no caso de perda de pressão Assistente inteligente de velocidade (Intelligent Speed Assistant): Detecta a velocidade máxima permitida e avisa o motorista se esta velocidade for ultrapassada;

Detecta a velocidade máxima permitida e avisa o motorista se esta velocidade for ultrapassada; Sistema de informação de ponto cego (Blind Spot Information System): Informa o motorista sobre pedestres, ciclistas e objetos localizados na área do ponto cego ao lado do ônibus;

Informa o motorista sobre pedestres, ciclistas e objetos localizados na área do ponto cego ao lado do ônibus; Sistema de informação de saída (Moving-off Information System): Avisa o motorista quando há pedestres ou ciclistas parados ou se movendo na frente do veículo, antes da saída ou quando se está conduzindo vagarosamente;

Avisa o motorista quando há pedestres ou ciclistas parados ou se movendo na frente do veículo, antes da saída ou quando se está conduzindo vagarosamente; Preparação para instalação de bafômetro (Alcohol Interlock Installation Facilitation): Interface padronizado que permite a instalação de bafômetro no veículo;

Interface padronizado que permite a instalação de bafômetro no veículo; Aviso de sonolência e atenção (Drowsiness and Attention Warning): Avalia a atenção do condutor analisando os sistemas do veículo e avisa o motorista de forma correspondente.

Muitas das novas funções de segurança obrigatórias, como o sinal de parada de emergência, detecção de ré, sistema de alerta de perda de pressão dos pneus, sistema de informação de ponto cego ou sistema de alerta de atenção, já estão disponíveis nos ônibus Mercedes-Benz e Setra. A partir de agora, serão introduzidas em produção de série e, em alguns casos, seu escopo funcional foi significativamente ampliado. (Foto: Daimler Buses/Divulgação).