Sexta-feira da Paixão tem procissões nas igrejas de Curitiba; programação

Desde o último domingo (24), as igrejas católicas de Curitiba já iniciaram a programação especial da chamada Semana Santa. A Sexta-feira Santa (29) é uma data importante para os católicos, pois é o dia em que Jesus morreu crucificado. Já o Domingo de Páscoa (31), comemorado três dias depois, celebra a ressurreição de Jesus.

Na sexta-feira, além da Celebração da Paixão de Jesus Cristo, que geralmente acontece às 15 horas, diversas igrejas possuem outras atividades, como teatros e procissões.

Confira os horários e locais das procissões de cinco igrejas de Curitiba:

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe

No Santuário Nossa Senhora do Guadalupe, no Centro de Curitiba, a Procissão de Jesus Morto iniciará às 15 horas, após a Paixão de Cristo. A celebração será conduzida pelo Padre Reginaldo Manzotti.

Os fiéis seguirão com o Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores, pelas ruas André de Barros, Mariano Torres, Marechal Deodoro e João Negrão, com retorno ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe.

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

No Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, a procissão acontecerá às 18 horas. Os fiéis vão caminhar pela ruas que ficam na região da igreja que está localizada na Praça Portugal.

Santuário do Carmo

No bairro Boqueirão, a procissão no Santuário do Carmo iniciará às 19 horas. Chamada de Procissão Luminosa, a caminhada também será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do santuário. O santuário fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8520.

Igreja dos Capuchinhos

A procissão na Paróquia Nossa Senhora das Mercês, na Avenida Manoel Ribas, iniciará às 19 horas. A caminhada sairá da Paróquia São Vicente de Paulo, na Avenida Jaime Reis, 531, no bairro São Francisco.

Paróquia Senhor Bom Jesus do Cabral

A Paróquia Senhor Bom Jesus do Cabral, na Rua Bom Jesus, 159, no Juvevê, vai realizar uma Via Sacra às 10 horas, seguida de uma adoração silenciosa às 11 horas. Às 15 horas acontecerá a Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.

